中國頂尖好手 首度參賽芝城馬拉松

董國建(由上而下)、彭建華、楊紹輝三位中國頂尖選手將參加9日舉行的芝加哥馬拉松賽。(主辦方提供)

芝加哥馬拉松 總策畫平考斯基(Carey Pinkowski)在芝城華埠 宣布，經過多年努力，今年成功邀請三位中國頂尖馬拉松選手董國建、彭建華、楊紹輝到芝加哥參賽，這也是該賽事舉辦44年來，首度有中國頂尖選手參加比賽。

平考斯基說，2022芝加哥馬拉松賽9日登場，今年報名人數超過四萬名，已經恢復疫情前水平，參賽者來自全球100多個國家，其中墨西哥選手2970人最多，其次為英國2920人，今年中國則有80人報名參賽。

芝加哥馬拉松總策畫平考斯基(左三)與華埠特別活動委員會成員、11區區長李惠華(右四)等出席了2022年芝城馬拉松發布會。(特派員黃惠玲／攝影)

他興奮表示，芝加哥馬拉松賽過去許多年來，一直努力邀請中國頂尖選手到芝城參賽，今年終於成功達成目標，包括被譽為「中國馬拉松第一人」的董國建，中國國家隊的頂尖選手彭建華、楊紹輝等三人，都將在今年賽事現身。

董國建今年7月則剛剛在第18屆世界田徑錦標賽跑出2小時11分14秒的成績，為中國馬拉松隊創造了世錦賽的最佳紀錄。董國建，曾三次代表中國參加奧運角逐。在2019年柏林馬拉松賽上，董國建成績2小時08分28秒，名列第7名。

董國建在芝加哥馬拉松賽當天的選手編號為17號。另一位中國國家隊選手彭建華，曾在2019年廣州馬拉松獲得2小時09分57秒佳績，他在芝城馬拉松的選手號為23號。楊紹輝9日的選手編號為25號，其個人最好成績是2021年徐州馬拉松跑出的2小時11分19秒。

平考斯基也提到，從芝加哥馬拉松在1977年推出以來，全長26.2哩的路程，每年都包括芝加哥華埠，他說，尤其華埠旁有紅線捷運、交通便利，每年都吸引成千上萬民眾圍觀加油，他也特別感謝華埠特別活動委員會多年來的合作，配合推出舞獅及其精彩節目助陣，讓賽事當天的華埠豐富多元。

9日當天華埠從Canalport Ave.到永活街(Wentworth Ave.)間的舍麥路(Cermak Rd)，將從上午7時一直封閉至下午3時半。舍麥路到26街的永活街，則從上午7時封閉到下午3時45分。

主辦單位提醒，馬拉松賽路線街道兩旁都禁止停車，如果9日淩晨1時之後，車輛如仍放在禁停路段，將全數拖吊，且車主將收到罰單。

由於華埠位於全程馬拉松賽程中的21.4哩處，如果想要替中國頂尖選手加油，預期跑經華埠「天下為公」牌樓時間為上午9時30分到9時40分左右，一般受天氣等其他因素影響，大約會有前後10分鐘誤差。

今年華埠除了舞獅隊在現場加油表演外，還有德堡大學(DePaul University)的啦啦隊也會到場助陣。