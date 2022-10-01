明州華人學術聯誼會成立30年 近百人歡慶

明州華人學術聯誼會慶祝成立30周年，現任會長王莉茵(立者)感謝社群支持。(記者陳曼玲/攝影)

明州華人 學術聯誼會(簡稱CAAPAM)日前在北橡園高爾夫球俱樂部舉辦慶祝成立30周年聯誼餐會，近百人參加，該組織過去數十年來，不僅舉辦學術活動，也時常推出藝術、文史交流，充實當地華人生活。

回顧明州華人學術聯誼會歷史，80年代中期在「明州中華文化服務中心」開辦各類小型演講，1990年第一次舉辦大型學術研討會獲得熱烈迴響。隔年因此再次舉辦研討會，並籌組提供華人學者與專業人士交流的新組織。

1992年也是該項研討會第三次舉辦時，宣布成立了學術聯誼會，當時的籌備委員包括中華文化中心理事杭守玉、黎煥智和蘇秉輝，以及在3M工作的黃肇鑣博士、明大程惠賢和杜宏章教授、在州政府任職的劉漢欽博士共七位，並邀請李宗琦 、程惠賢、涂華齡、周志祥、高百之、黎煥智、盧偉民擔任第一屆的幹部與理事。

現任會長王莉茵感謝歷年來董事會、演講者等社區人士的支持，近年阮仁華、溫榕榕等熟悉科技的新血加入後，在疫情期間得以順利舉辦線上演講，收穫豐富；副會長陳慶儀說，她1991年搬到明州，1993年加入CAAPAM後，透過舉辦演講學到許多新知，進而有機會服務社群 。

明州華人學術聯誼會慶祝成立30周年，現任副會長陳慶儀(立者)感謝社群支持。(記者陳曼玲/攝影)

第一屆會長黃肇鑣介紹CAAPAM至今已有14名會長、54名理事，舉辦過數百場配合大眾興趣的小型演講，深入淺出地探討政經、醫療到文史、科學、藝術等主題。

明大杜宏章教授說，80年代網路尚未興起，但現非常需要藉由研討會敦促自己學習新知。

內蒙古來的呂素平博士過去曾應邀演講，他為CAAPAM這個提供華人交流的平台感到驕傲，盼望該會將來持續服務社群。

涂華齡拿到統計博士後在明州的公司工作了33年，經常出差到世界各地，她說一開始白人同事以為華人只會開餐廳或洗衣店，她努力工作證明自己的實力並與其他族裔分享華人文化。

明大統計系講師吳孟軒感謝該會曾邀他演講「人工神經網路與圖像辨識」，現在是他的博士論文研究，他希望有更多年輕人加入該會。

此外，30周年慶當天邀請舊金山星島中文電台主持人酈如丘女士分享「談心藝術與人際關係」。