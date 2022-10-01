不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭

芝加哥市市長萊特福特。(美聯社)

芝加哥 市市長萊特福特9月29日宣布，為彌補預算 赤字而提高2023年芝城屋主房地產 稅率2.5%的方案決定撤銷， 該提案原本可向市府財庫揖注4270萬元的額外收入，但萊特福特稱已有其他額外收益填補。

萊特福特在出席一場墨西哥市貿易代表團會議時表示，市府收入超過預期的2億元，這筆收入可以讓她在明年放棄提高芝市屋主的額外房地產稅率，她說，明顯改善的財政，「讓我們決定回饋納稅人，以減輕他們的經濟負擔」。

她接著說，該市的居民與企業正繼續從疫情中復甦，更對整個城市的振興發揮重大作用，這次取消地產稅增收，相信可以為市民帶來財務壓力緩解。不過，萊特福特特別說明，這次停止增加地產稅徵收，僅為期一年，「因為我們的養老金負擔仍在增長」，她說，只要繼續擔任市長，就不會向退休人員推卸市府義務，一定會想辦法籌集足夠金額讓大家安心養老。

萊特福特今年8月時說，2023年芝市預算斥字約為1億2790萬元，比2022年的7億3300萬減少很多，她就任市長後，雖推出了「全市房地產稅將與通貨膨脹率匹配」的政策，但考慮通膨達到40年新高，如果要配合該通膨速度調高房地產稅，那麼地稅上漲幅度將高達5%，對一般市民來說無疑負擔沉重。

有鑑於此，她表示經過與團隊評估，最終訂出2.5%的合理漲幅。

原本計畫的提漲方案，平均一棟價格25萬元的房屋，每年的地稅將因此增加34元。萊特福特說，調漲地稅是為了幫助芝市表現欠佳的養老金制度，該系統債務高達470億元，此外，稅金也將協助防止裁員或削減其他項目。

2012年芝加哥市府收進的房地產稅總額只有8億，2021年增長到16億，2023年又再次多收4270萬。

上述計畫在多位支持萊特福特的區長陸續表達反對後，29日市長以「有其他收入填補」而宣佈暫停實施。

參選明年市長選舉的現任15區區長羅沛茲(Ray Lopez)批評，從頭到尾萊特福特都知道不需要提高房地產稅，這樣做「完全是選舉年噱頭」。