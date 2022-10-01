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美國東北華人協會舉辦野餐聯誼會人氣旺

本報芝加哥訊
現場的拔河比賽。
現場的拔河比賽。

美國東北華人協會日前在芝加哥西北郊 Elk Grove Village 的 Busse Woods 公園舉辦野餐聯誼會，野餐活動有各種風味美食，有切燒豬、舞獅、舞蹈、卡拉OK、武術等精彩表演，還有排球賽、拔河比賽等體育比賽，以及豐富獎品的抽獎活動。500多位東北鄉親和各界人士參加了野餐聯誼會，現場人氣相當火爆熱鬧。

野餐會由張葉喬、李力楊主持。東北華人協會會長楊維致辭對嘉賓的到來表示熱烈的歡迎，并感謝工作團隊成員組織籌備的辛勤付出，感謝這次活動的所有贊助商，最後楊維祝大家有一個愉快美好的週日時光。東北華人協會并向白金冠名贊助商包括萬通互惠理財經理楊維、聯豐集團董事長倪舉凌、老四川總裁胡小軍、馬拉松參場農場主姜銘濤、富麗華總裁Eddie Lau； 阿瑪廚房總裁羅楠、華聯會主席吳灝、美亞健康協會行政主任劉紅、香港超市總裁陳健明表示感謝，并頒發獎狀。

中領館代表王云領事出席了野餐聯誼會并致辭盛讚東北華人協會長期以來積極推動中美友好關系，為弘揚中華文化作出貢獻。華聯會主席鄭徵和新當選主席吳灝都出席了野餐會并致辭肯定東北華人協會對華人社區的貢獻，和感謝該會對華聯會工作的大力支持，特別在河南水災捐款等活動中積極參與捐款。

出席活動的各界人士還包括Dupage郡教育委員會董事Jeremy Wang（王明俊），瑞柏市市議員梁保羅，聯豐集團董事長倪舉淩，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，美亞健康協會行政主任劉紅等。這次野餐活動的協辦單位代表科工專秘書長楚非、華人婦女商會會長倪愛榮、芝加哥和統會會長李紅衛、香港華協會會長陳健明、廣州協會會長勞潔梅、美國華人海外交流協會會長方燕輝、中山會會長麥皓嵐、芝加哥華人藝術團譚小敏、美中西部中國高校校友聯合會盛曉玲等貴賓參加了野餐會。

東北華人協會會長楊維（前排左二）與來賓合照。
東北華人協會會長楊維（前排左二）與來賓合照。
東北華人協會會長楊維（前排中）在萬通互惠理財宣傳灘位上的合照。
東北華人協會會長楊維（前排中）在萬通互惠理財宣傳灘位上的合照。
東北華人協會會長楊維（右六）與來賓在美亞健康協會宣傳灘位上行政主任劉紅（右七）等...
東北華人協會會長楊維（右六）與來賓在美亞健康協會宣傳灘位上行政主任劉紅（右七）等人合照。
光華建材的宣傳灘位。
光華建材的宣傳灘位。
美國東北華人協會舉辦野餐聯誼會，500多位東北鄉親和各界人士參加，現場氣氛熱鬧非...
美國東北華人協會舉辦野餐聯誼會，500多位東北鄉親和各界人士參加，現場氣氛熱鬧非常。
美國東北華人協會舉辦野餐聯誼會，500多位東北鄉親和各界人士參加，現場氣氛熱鬧非...
美國東北華人協會舉辦野餐聯誼會，500多位東北鄉親和各界人士參加，現場氣氛熱鬧非常。

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