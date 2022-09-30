連續11年減少 芝公校學生數跌至全美第4

芝加哥公校學生本學年註冊人數減少了8300名。(芝公校系統臉書)

芝加哥公校 系統(CPS)28日公布一份最新統計顯示，今年公校學生註冊人數減少了8300人，同時也寫下CPS連續11年學生人數下降的紀錄。

芝公校這個學年共有32萬2106名學生註冊，比上學年的33萬411名學生減少2.5%，十年前，芝公校的學生人數多達40萬3000名，學區 統計指出，其中小學的學生人數足足少了兩萬人，減少幅度高達10%；而登記入讀高中的人數相對穩定。

在學生族裔方面則沒有太大改變，分別是拉美裔占47%、36％非裔、11％白人，以及4％亞裔。

CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)說，註冊人數減少反映了一些趨勢，包括出生率降低，而學生人數減少也讓學區檢視教學並保證提供最佳教育。

芝公校的撥款金額多寡，其中考慮原因包括學生人數，因為經費是以每名學生花多少錢來決定最後總額，不過，儘管學區學生人數降低，今年該學區仍舊拿到94億經費，比去年93億還多了一億元。

不過，這兩年教育經費因為有來自聯邦疫救援計畫支援了好幾千萬，因此暫時不會有資金短絀問題，不過，聯邦援助到2024年秋季就會到期。

CPS說，今年輟學或沒有如預期到校的學生比去年多，因此學區採取增加家庭訪問及介入措施，希望停止這些孩子輟學或中斷學業。

統計數據顯示，離開芝公校到郊區或其他學區就讀的學生人數今年減少，另外改為家庭學校的學生也同樣比去年少，這兩個項目出現降幅，主要因為疫情 期間許多家長不想讓孩子到學校上課，不過，隨著公校防疫鬆綁，繼續留在家中上課或轉到郊區學校的情況自然少了很多。

全美公校的學生註冊人數幾乎都出現降幅，尤其是新冠疫情期間更為明顯，不過，邁阿密─達德郡(Miami-Dade)的公校學區，今年學生逆勢增長了4800人達到32萬4961人，此數目超越了芝加哥公校，促使該學區取代CPS成為僅落後紐約市、洛杉磯的全美第三大學區。