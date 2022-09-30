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無視反對 芝城教委會通過華埠高中提案

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥教委會28日通過租用位於24街夾州街的土地興建社區高中。(本報檔案照片)
芝加哥教委會28日通過租用位於24街夾州街的土地興建社區高中。(本報檔案照片)

儘管受到部分社區組織以及伊利諾州州眾議員的強力反對，芝加哥教育委員會(Chicago Board of Education)28日以4：3的些微票數差距，通過了向芝加哥住房局(CHA)租用原計畫要蓋公屋的24街夾州街土地以興建近南區高中(俗稱華埠高中)，並允許CHA購入附近土地作為交換；學區也將要求公共建物委員會開始設計新高中。

當天會議中，多位委員質疑這項高中建案推進快速的原因，並有委員批此舉「浪費公帑」，對此芝公校系統執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)回應表示，該建設會有雜音正常，總有人喜歡不同地點，經過評估，目前的預定地比其他可能的地點更理想。

馬丁內茲說，他已經去看過可能會受到新高中影響註冊學生數的鄧巴爾職業學校(Dunbar Vocational Career Academy)、飛利浦高中(Phillips High School)，「我看到這兩校仍有成長機會」，他表示，近期內會宣布除了近南區高中的其他學校投資。

教委會委員之一的塔德-布瑞蘭德(Todd-Breland)嚴厲批評了CPS這項建校計畫，她說，近南區高中並非芝城最緊急需要新學校的區域，她表示，附近學校招生不足問題已經存在一段時間，推出新的學校恐將使情況惡化。

投反對票的教委會副主席Sendhil Revuluri表示，芝加哥公校學生在過去十年減少了8萬1000人，「如果我們不做全面考量，將有害無益」。

支持該建案的教委會主席瓦勒(Miguel del Valle)及委員查普曼(Scott Jr. Chapman)說，新高中蓋在公屋附近，將有助帶動低收非裔家庭回流。

在教委會投票前，就聲稱如果市府當局持續不接受民意，而決定把新高中蓋在該預定地，她就要啟動收回州府5000萬建校經費，她告訴教委會，近南區高中方案是市長萊特福特為了贏得明年連任選舉而決定犧牲社區成員的對策，她說，從一年多前她意識到市府正在考慮24街夾州街地點蓋華埠高中時，她就已經向市長及CPS官員提出警告，馬靜儀說，社區絕對支持興建高中，也有迫切需求，但不應該不聽取民意堅持蓋在目前預定地。

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩說，聯盟推動設立華埠社區高中長達3、40年，「我們希望這所高中尊重多元文化，且優先考慮移民服務與雙語教育」，她表示，聯盟反對的擬建高中的地點，因為該片土地屬於公屋預定地，華社不想因此影響其他族群的權益，「在過去五個月裡，我們一再要求CPS與市府考慮其他地點以落實對亞裔社區的承諾」。

預定地所在的第三區區長杜威爾(Pat Dowell)則表達了她支持在該區蓋新高中的計畫。

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