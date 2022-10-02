畫家李自健 以畫行天下 追隨大師三十年
2022年9月25日國際知名的中國留美畫家李自健先生，在北美雲來集講壇為大衆做了一場名為【以畫載道行天下，追隨大師三十年】的演講，逾三百人於線上，體驗佛法與藝術之美。李自健先生從自己的人生經歷與藝術生涯講起，闡述了與星雲大師相見相知、繼而追隨大師三十年的歷程，聽後讓人深深感動，贊嘆佛法的力量與奇跡。
李先生童年時，家境艱困，而這段艱苦的成長經歷，培養了他勇往直前、堅韌不拔的性格。他在繪畫上有過人的天賦，剛來美囯時，他懷才不遇，生活陷入了低谷。好在李先生佛緣深厚，到洛杉磯西來寺遇見了星雲大師。
談及星雲大師對他的影響，李自健感激的說：『星雲大師是我的恩人，沒有他就沒有今天的我。』並下定決心，一生追隨大師，他將以『出世的精神，作入世的事業』，以自己的藝術畫筆，去實踐大師的理念，廣結佛緣，把最優質的作品呈現給人間淨土，以藝術承載佛法道心，弘法利生，以饗世人。
芝加哥佛光協會會長周邁平分享，李老師的講座充滿了感恩與堅持的正能量，以「人性與愛」為主題，作全球巡迴畫展，是一位菩薩道的行者！佛光協會副會長王克英說，李先生講演中，流露出對星雲大師的知遇之恩，將跟隨大師的腳步，為眾生的幸福而努力。
佛光協會副會長李性銘表示，畫家李自健得到大師的資助，努力作畫，提高油畫藝術的層次，筆觸細膩、畫工深厚，人物畫作，栩栩如生，雖是寫實作品，但不失人文氣息，將人性的真善美，融入畫裡，每幅畫都傳遞出佛法慈悲之美。
協會秘書長郭雲分享，從演講中感受到大師是以『給』的力量，成就了一位出色的畫家；在『給』的行佛道上，『給』出了一個真善美的人間淨土！第二分會理事馮漢忠及同修王慧師姐表示，看到《孕》這副畫時，憑直覺判定畫中人即是畫家李自健的夫人；李先生心裏溢滿了感恩的法水，以赤子之心爲畫筆，供養大衆回饋恩師及社會，是真正富有的人 (人間社 李魯燕供稿) 。
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