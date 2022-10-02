畫家李自健 以畫行天下 追隨大師三十年

油畫- 母與女

2022年9月25日國際知名的中國留美畫家李自健先生，在北美雲來集講壇為大衆做了一場名為【以畫載道行天下，追隨大師三十年】的演講，逾三百人於線上，體驗佛法與藝術之美。李自健先生從自己的人生經歷與藝術生涯講起，闡述了與星雲大師相見相知、繼而追隨大師三十年的歷程，聽後讓人深深感動，贊嘆佛法的力量與奇跡。

李先生童年時，家境艱困，而這段艱苦的成長經歷，培養了他勇往直前、堅韌不拔的性格。他在繪畫上有過人的天賦，剛來美囯時，他懷才不遇，生活陷入了低谷。好在李先生佛緣深厚，到洛杉磯 西來寺遇見了星雲大師。

談及星雲大師對他的影響，李自健感激的說：『星雲大師是我的恩人，沒有他就沒有今天的我。』並下定決心，一生追隨大師，他將以『出世的精神，作入世的事業』，以自己的藝術畫筆，去實踐大師的理念，廣結佛緣，把最優質的作品呈現給人間淨土，以藝術承載佛法道心，弘法利生，以饗世人。

芝加哥 佛光協會會長周邁平分享，李老師的講座充滿了感恩與堅持的正能量，以「人性與愛」為主題，作全球巡迴畫展 ，是一位菩薩道的行者！佛光協會副會長王克英說，李先生講演中，流露出對星雲大師的知遇之恩，將跟隨大師的腳步，為眾生的幸福而努力。

佛光協會副會長李性銘表示，畫家李自健得到大師的資助，努力作畫，提高油畫藝術的層次，筆觸細膩、畫工深厚，人物畫作，栩栩如生，雖是寫實作品，但不失人文氣息，將人性的真善美，融入畫裡，每幅畫都傳遞出佛法慈悲之美。