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芝城黃氏宗親會舉辦祭祖儀式 暨祝賀黃國銘榮鷹全美黃氏宗親會美東總長聯歡

本報芝加哥訊
賓主致辭。
賓主致辭。

全美黃氏宗親會日前在德州休士頓成功舉辦第27屆懇親代表大會，會中選舉了芝城黃氏宗親會黃國銘宗親成為新一屆美東總長，可喜可賀！為此，芝城黃氏宗親會9/26日在會所舉行祭祖儀式，答謝先祖庇佑！當天晚上并在南富麗華酒樓舉辦聯歡晚會，慶賀黃國銘榮任全美黃氏宗親會第27屆美東總長。芝城黃氏宗親會元老黃景雄和黃顯揚，主席黃立仁、黃永琛，伍胥山公所主席伍兆祥、伍兆定，中華會館主席伍建生、董事長陳達偉，華聯會主席鄭徵、吳灝、理事長汪興無，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，洪門主席譚金賢、陳偉堅，協勝公會主席曾賢棟，安良工商會主席伍換光、區一平，兩會主席方燕輝、周群厚，李氏公所元老李本安以及開平同鄉會元老司徒劍等僑團領袖出席了慶祝晚宴。

慶祝晚宴由黃暉主持。來自外州的全美黃氏宗親會元老黃宏達、黃杰宗，美西總長黃潮崢、副總長黃子行，休士頓黃氏宗親會主席黃煥初，黃氏宗親會（New Wlanel）顧問黃國杰、黃醒等遠道蒞臨出席慶祝晚宴并致辭，盛讚芝城黃氏宗親會的兄弟姐妹團結友愛，當選新一屆美東總長的黃國銘兄弟實至名歸，他們希望芝城黃氏宗親會會務昌隆，更上一層樓。中華會館主席伍建生，華聯會主席鄭徵等分別致辭高度評價黃氏宗親會對華人社區的貢獻。

最新出爐的全美黃氏宗親會美東總長黃國銘在致辭時感謝宗親們的支持得以當選，并表示將竭盡所能為宗親服務。芝城主席黃立仁致辭強調黃國銘的當選是芝城黃氏的光彩，希望大家遵從祖訓，團結互愛，盡職盡責，為芝城黃伍兩族及全美黃氏大家族添磚加瓦，錦上添花。同是芝城主席的黃永琛致謝辭，感謝與會者出席，感謝遠道而來的兄弟姐妹，感謝贈送花籃及禮儀的社團和個人。當晚娛興節目首先由黃氏高層合唱“友誼之光”，全體黃氏宗親合唱了祖訓頌，響亮莊嚴的歌聲響徹整個會場。  

黃氏宗親祭祖儀式，祈求先祖庇佑！
黃氏宗親祭祖儀式，祈求先祖庇佑！
多個社團領袖出席聯歡晚宴。
多個社團領袖出席聯歡晚宴。

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