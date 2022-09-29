明州台鄉會舉辦秋季烤肉 百名鄉親歡聚

明州台鄉會百名鄉親歡聚烤肉。(記者陳曼玲／攝影)

明州 台灣同鄉會日前在斐倫湖區域公園(Phalen Lake Regional Park)舉辦秋季烤肉活動，吸引許多台灣到明州的新移民 扶老攜幼歡聚，約有百人參加。

烤肉開始前，會長鄭光生鼓勵大家先繞湖照相打卡，走完全程一個半小時或半程者可免費得到明州美饌贊助的台灣香腸一包。

鄭光生熱愛烹調，一個人在家先特調醬料醃製數十磅的豬肉片和雞肉，炭烤後香氣四溢。他另熬煮蜜豆、紅豆、綠豆、花生、粉圓等傳統口味給現場提供的刨冰加料。

當天有五、六個家庭全家動員協助串烤蔬菜、玉米、豆腐、香菇、年糕、台式香腸；幾名義工幫忙在十多個烤肉爐上燃煤炭升火烤肉，公園內的烤肉爐不敷使用，義工們也從自家攜帶烤肉爐備用。

接著舊雨新知們圍繞在小烤肉爐旁邊聊天邊烤肉。久違的老友吃著台式零嘴與月餅敘舊；幾對年輕夫婦帶來襁褓中的嬰孩交換媽媽經；學齡年紀的孩童則開心地在遊樂場玩耍，讓父母也在一旁輕鬆閒聊。

會場邊還有台灣線上圖書館 蔡玉茂剛從台灣帶回來的新書，免費提供借閱。翁克美(Tiffany)贊助一台價值一萬元的宴會用自動照相機，讓許多家人拿著道具拍照留下美好的歡樂回憶。