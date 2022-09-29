芝加哥華埠鐵路平交道 增設中文警告標示

普萊斯表示，譚繼平公園的鐵軌旁，已經增設了中文警告標示，希望藉此提高鐵路安全。(主辦方提供)

加拿大 國家鐵路(Canadian National Railway – CN)，墨西哥 國家鐵路局及芝加哥公園管理局等單位，日前在華埠 譚繼平公園推出「鐵路安全」活動。主辦方表示，包括芝城華埠在內的華人聚居處的鐵路平交道，即起增設中文標示，提醒民眾留意安全。

加拿大國家鐵路政策服務專員普萊斯(Jeffrey Price)、譚繼平紀念公園委員會主席吳常義、委員翁媚儀、美亞健康協會青少年活動負責人林家麒與許多社區民眾出席了當天活動。

加拿大、墨西哥與美國鐵路局合作推出促進鐵路安全。(主辦方提供)

普萊斯表示，這是美國、加拿大與墨西哥三個國家的鐵路局首次合作推動「鐵路安全」，並針對華人聚居區域的火車軌道，安裝了中文警告標示，上面寫著「見到路軌時，要小心來車」字樣，他說，這也是鐵路局首度使用中文標示，芝加哥公園管理局稱，這些標示將安裝在鐵軌兩旁。

普萊斯說，穿越鐵軌潛藏許多危險，大家應互相提醒留意，共同維護鐵路安全，加裝中文警告標示，就是希望將這類風險降至最低。

吳常義表示，社區住民高齡化為趨勢，華埠的老人、幼兒也比較多，安全穿越鐵軌，而據鐵路安全局的報導，不少駕駛者、路人都因忽略了火車行駛的速度，以為可以快速衝過軌道，卻因此遭遇不幸。

吳常義說，譚繼平公園內就有一條貨運火車鐵軌，由於有些時段班次不多，導致民眾往往以為該條鐵軌已經廢棄而提高了穿越危險度，這次加裝中文警告標示，相信可以發揮提醒作用，增加鐵路安全。