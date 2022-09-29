芝府拒民意 馬靜儀叫停州府撥款建高中

伊州州眾議員馬靜儀長年支持新建華埠社區高中。(特派員黃惠玲／攝影)

長期支持設立華埠 社區高中的伊利諾州州眾議員馬靜儀表示，如果芝加哥市市長萊特福特與芝加哥公校 系統(CPS)官員無法認真傾聽社區聲音，她將阻止州府將她所爭取到的華埠高中建校經費5000萬元提供給芝公校。

儘管受到多方反對，但芝市教育委員會仍按照計畫對準備蓋在24街夾州街(State St.)的近南區高中進行表決。

市府聽不進民意 將阻止州府撥款

運河街夾18街口。(本報檔案照片 )

馬靜儀表示，她希望看到市府真正重視社區意見，並付出真誠努力找到符合民意支持的地點建校，她才會再次考慮給予該項目支援。除了馬靜儀反對目前的建校預定地提案外，芝公校系統的高層官員也提出警告稱，新高中如果蓋在州街夾24街的話，將對附近以非裔 學生為主的學校帶來衝擊，最終影響非裔學生。

馬靜儀說，儘管公校聲稱已經召開多達30場社區會議，但卻完全沒有把來自各方的建議與異議列入評估，「推進一個有爭議的項目，可以說就是在為市長明年選舉製造利基，然而效果適得其反」。

馬靜儀於2020年5月期間，主導推動州議會通過撥款5000萬作為建設「華埠社區高中」經費，而這筆款項也讓1970年來至今從未放棄的「高中夢」的華埠，在經歷各種挫折後，終於可望夢想成真。

24街夾州街蓋高中 影響低收家庭權益

CPS也在今年的預算案中，編列了額外5000萬作為華埠高中的興建經費，並計畫在原本作為可負擔公屋預定地的地點建校，然而此提案引起許多反彈，尤其住屋權益倡導組織反對最力。

馬靜儀說，CPS舉行社區會議形容「虛設」，因為官員們完全未聽取任何意見，例如華埠更好團結聯盟在7月底推出了討論會，與會者分別提出「78區」、「華埠運河街(Canal St.)鐵路天橋」、「18街夾運河街空地」、「橋港區35街緊鄰芝加哥河的Bubbly Creek區」等可能建校地點，但這些意見從來沒有列入CPS考慮或同意進行評估。

78區就在華埠18街以北。(本報檔案照片 )

對於上述地點，芝府代表日前在一場針對華埠社區舉行的高中興建線上說明會中，回應許多與會者提出何不考慮蓋在78區時說，78區環繞著鐵路，噪音加上該區基礎建設都仍未到位，並非華埠高中的理想地點。

她說，在市府沒有做出改善之前，她將要求州長普立茲克暫時不要將5000萬經費撥出，馬靜儀表示，此方案已經得到伊州州眾議會議長華許(Emanuel Chris Welch)的支持。

CPS稱現有計畫可落實華埠高中

市府與CPS官員對於馬靜儀的聲明沒有做出評論，僅再次表示「州府批准了5000萬作為建校經費，我們相信我們正在進行的審查與工作，將支援並落實擬議中的社區高中興建計畫」。

馬靜儀並向市府提出包括「教委會暫停對原計畫舉行表決」、「住屋局(CHA)暫停進行將高中預定地與23街夾瓦伯許街進行土地交換協議」等要求。

選擇地點正確與匆促選錯更重要

華埠更好團結聯盟主席吳常義表示，市府提出的高中預定地，很有可能造成華埠掠奪低收入家庭資源的誤解，這與當初市府曾提案將國家教師學院(NTA)改建為華埠高中，因受到非裔大力反對而被迫告終的情況類似，吳常義說，聯盟堅定支持與爭取華埠高中，但希望市府能夠考慮其他地點，而非一意孤行蓋在目前預定地。

吳常義也提到，「蓋在適合的地點與匆忙做出錯誤決定更重要」，他說，就像譚繼平公園等了40年才有結果，但這項符合民意的建設，讓社區都深感「等待是值得的」。