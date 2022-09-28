芝加哥僑學界新年晚會 明年2月11日登場

孫序彰(中立者)主持大芝加哥僑學界新年晚會首場籌備會。(特派員黃惠玲／攝影)

大芝加哥 僑學各界新年晚會籌備會總幹事孫序彰宣布，新一屆晚會將在明年2月11日傍晚5時登場，地點在芝加哥市南環區的希爾頓大飯店，晚會演出邀請有「小費玉清」美譽的台灣歌手李泳杰壓軸獻藝。

包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、僑教中心副主任黃士聰等都出席了這場首次籌備會，中華會館主席伍健生與多位晚會歷屆總幹事、新年度晚會各組負責人均出席了會議。

新年晚會總幹事孫序彰(前左一)感謝各界支持。(新年晚會籌備會提供)

孫序彰首先感謝大家對於新年晚會的支持，他並介紹了三位副總幹事，分別是南華埠 的李源石、北華埠的曾賢棟以及西郊袁立平。他表示，這場年度盛會已經有30多年歷史，也是每年此間華洋朋友迎接新春的傳統活動，他說，新的一年也面臨許多挑戰，尤其物價高漲，讓團隊在協調酒店、餐點以及其他開銷方面傷透腦筋，他也因此格外感謝駐芝台北經文處的堅定支持，還有南北華埠僑社與西郊僑社的團結合作。

姜森表示，僑學界新年晚會深具意義，既可凝聚僑心又能傳承中華民族節慶文化，且將中華文化藉著晚會宣揚，他相信在孫序彰領導下，明年的新年晚會一定會再創佳績，經文處也一定會全力支持新。

晚會工作團隊包括秘書張茂敏、財務李曼宜、票務組徐曙明、廣告組項邦珍、彩券銷售組陳美利、獎品組袁立平、註冊組吳鏡蘋、印刷組周賢孟、節目組謝蓉等人。

票務組組長徐曙明指出，由於通膨導致物價飛漲，在經算各種成本開銷下，2023新年晚會門票將調價為100、120、180三種，不過，項邦珍特別補充，廣告價格維持不變。

有意購票或洽詢廣告，可與孫序彰(630)210-2817、李源石(773)704-2288、曾賢棟(773)704-8476或徐曙明(630)808-2806聯繫。