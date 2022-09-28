伊州庫克郡第二期地稅單 可望年底寄發

庫克 郡郡長普瑞科溫可辦公室表示，預計延遲發出的該郡第二期房地產 稅單，將可望在今年年底前寄出，過去10年來，庫克郡第二期地稅單都是在8月份寄出，但今年因為電腦升級而推遲寄送。

庫克郡郡長辦公室發言人席爾德(Nick Shields)26日表示，目前稅單還有幾個步驟未完成，但預計可以在2022年底前大功告成，他表示，在過一陣子就可以對於實際發送與截止付款日期有更準確的信息。

對於這次的稅單延遲寄發，引起許多民眾的關注，尤其在年底前收到地稅單對於許多屋主都很關鍵，因為他們在申報新年度地方與聯邦所得稅時，都需要房地產稅單做為收入扣抵項目，此外，12月底才收到帳單的話，距離新年度的第一期地稅單日期接近，對於物業主來說，短期間要繳交兩張地稅單，無疑加重了財務重擔。

橡樹公園鎮的房產估稅官(Oak Park Township Assessor)愛爾薩佛爾(Ali ElSaffar)說，幫屋主分期繳納地稅單的銀行對此也十分困擾，因為銀行早就習慣在7月份收到地稅單時，告訴客戶接下來每期要扣繳多少稅款，但今年卻要等到年底才有實際帳單，銀行被迫只能用估算方式收取帳款。

庫克郡房產估稅官凱基(Fritz Kaegi)表示，今年地稅單遲寄是因為整合地稅評估的電腦系統，該系統部分設備還在使用80年代的產品，除了電腦更新外，芝加哥市有多個物件都到了必須重估房價 的地稅的期限，由於數目龐大，也導致了評估速度放慢。