芝城豪華公寓成交價逾2000萬 創今年新高
位於芝加哥河旁聖瑞吉斯大樓(St. Regis Tower，前萬達大樓)的81樓與82樓共四房公寓，日前以2056萬的價格出售，寫下芝加哥今年房產物件最高成交紀錄，也是芝城史上最高銷售金額的房屋之一。
這座原本由中國開發商大連萬達集團投資興建的芝加哥萬達文華大樓(Vista Tower)，去年7月底以2億7000萬的價格，將九成股權轉售給芝加哥麥哲倫開發集團(Magellan Development Group)，該集團隨後公布，由萬豪集團持有的聖瑞吉斯酒店將接手文華退出後的191個旅館房間，這座地址為363 E. Wacker Drive的大樓也因此更名為「芝加哥聖瑞吉斯大樓」，除了一到12樓的酒店部分由瑞吉接館外，其他住戶樓層也將由瑞吉負責管理。
該棟大樓由著名女建築師甘恩(Jeanne Gang)設計並在2020年完工，大廈共有393個公寓套房，每單位售價從100萬到1850萬不等，每平方呎售價約為973元。
這次成交的物件為該大樓打通81與82樓的兩層樓單位，其中81樓價格為1020萬元，82層則為1080萬元。
芝城豪華公寓銷售不像人們想像的簡單，最近宣布搬到邁阿密居住的伊利諾州首富葛利芬(Ken Griffin)，於2017年以5875萬元購入位於9 W. Walton St.大樓的四個公寓單位，但他從來沒有入住過，也沒有完成這些公寓的裝修，他分成四次交易購入這幾個公寓單位，其中最大的一筆交易為2217萬元，葛利芬目前將其中一套上市，開價1400萬元。
至於獨棟屋的高成交紀錄，包括2014年億萬富豪萊夫科夫斯基(Eric Lefkofsky)在北郊Glencoe以1950萬元購入一棟豪宅，最近最高的豪宅成交，為富豪Justin Ishbia以3990萬元，買下位於密西根湖畔Winnetka市的四棟房屋，他將改造其中三處緊鄰的房產成為單一豪宅。
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