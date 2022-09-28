芝城豪華公寓成交價逾2000萬 創今年新高

聖瑞吉斯大樓(圖左)為芝城第三高樓。(聖瑞吉斯大樓臉書截圖)

位於芝加哥 河旁聖瑞吉斯大樓(St. Regis Tower，前萬達大樓)的81樓與82樓共四房公寓，日前以2056萬的價格出售，寫下芝加哥今年房產物件最高成交紀錄，也是芝城 史上最高銷售金額的房屋之一。

這座原本由中國開發商大連萬達集團投資 興建的芝加哥萬達文華大樓(Vista Tower)，去年7月底以2億7000萬的價格，將九成股權轉售給芝加哥麥哲倫開發集團(Magellan Development Group)，該集團隨後公布，由萬豪集團持有的聖瑞吉斯酒店將接手文華退出後的191個旅館房間，這座地址為363 E. Wacker Drive的大樓也因此更名為「芝加哥聖瑞吉斯大樓」，除了一到12樓的酒店部分由瑞吉接館外，其他住戶樓層也將由瑞吉負責管理。

該棟大樓由著名女建築師甘恩(Jeanne Gang)設計並在2020年完工，大廈共有393個公寓套房，每單位售價從100萬到1850萬不等，每平方呎售價約為973元。

這次成交的物件為該大樓打通81與82樓的兩層樓單位，其中81樓價格為1020萬元，82層則為1080萬元。

芝城豪華公寓銷售不像人們想像的簡單，最近宣布搬到邁阿密居住的伊利諾州首富葛利芬(Ken Griffin)，於2017年以5875萬元購入位於9 W. Walton St.大樓的四個公寓單位，但他從來沒有入住過，也沒有完成這些公寓的裝修，他分成四次交易購入這幾個公寓單位，其中最大的一筆交易為2217萬元，葛利芬目前將其中一套上市，開價1400萬元。

至於獨棟屋的高成交紀錄，包括2014年億萬富豪萊夫科夫斯基(Eric Lefkofsky)在北郊Glencoe以1950萬元購入一棟豪宅，最近最高的豪宅成交，為富豪Justin Ishbia以3990萬元，買下位於密西根湖畔Winnetka市的四棟房屋，他將改造其中三處緊鄰的房產成為單一豪宅。