房貸利率漲 芝房市買氣仍火熱 估明春市場看好

芝市房屋交易仍然熱絡。(特派員黃惠玲／攝影)

通貨膨脹加上房貸利率 持續上升，導致過去幾個月全美各地房市交易明顯放緩，不過，芝加哥 的房產經紀表示，當地房市仍然「很熱」，買主需要快速下手才能成交理想物件。

2020年和2021年因為30年房屋貸款的利率創歷史新低，加上新冠疫情 期，民眾希望能夠有更多的生活空間而紛紛尋覓新住處，使得全國房價和購房意願快速增長。

然而現在情勢明顯轉變，房地美(Freddie Mac)數據指出，上周房屋貸款利率上升至6.29%，達到2007年8月以來新高，不斷上漲的利率導致每月的房貸金額比以前更貴，一些潛在的購房者可能暫時打消買房計畫。

芝加哥房產經紀表示，自疫情以來，該地區居民願意花更多錢購屋，儘管房屋銷售下降和利率上升，但同時也讓房產市場變得「穩健」。

房仲公司＠properties的共同執行長高登(Mike Golden)表示，疫情讓民眾更加重視自己的居住環境，「以往的趨勢是比較多人會選擇租屋或居住在精簡的小空間」，他說，但現在大家看待家的方式不同了，空間較大成為普遍購屋者的需求。

高登說，2020年房產市場可說收穫豐富，2021年更是創下歷史新紀錄，2022年雖然比2021年表現較差，但市場穩定發展，預計明年春季前景看好。

根據房產經紀Redfin的數據，芝加哥的平均房屋成交價比定價低約1%，賣方接受買方出價的天數則約為56天，報告顯示，如果是具競爭力的「熱房」(hot home)房屋物件，那麼成交價可能會比屋主開價高出2%，成交天數約僅37天。

芝城地產公司The Scott Group總裁史考特(Darrel Scott)表示，雖然房貸利率有點高，但買家還是再尋找合適的房屋購入，「與幾個月前想比，現在買家擁有比較大的權力，因為競爭者減少」，他說，賣家方面雖然可能沒辦法像4月份的時候快速出售物件，但現在出售仍然有市場，不失為好時機。

芝城一對夫婦譚米斯(Eric Tammes)及瑞琦(Maurie Richie)說，他們7月初的一個周五將位於奧爾巴尼公園(Albany Park)的三房公寓上市，才隔三天就收到高出標價的報價並順利賣出，「速度比我們想像的快很多」。。

譚米斯夫婦的房仲羅德里格斯(Carmen Rodriguez)說，一般夏季是房市交易清淡的時期，尤其7月4日以後大家通常都去度假了，而冬季雖然也是房產交易淡季，但在聖誕、新年之前往往會有一陣子交易熱絡，「應該是大家想在年節有理想地方與親友團聚」，但過了這陣子熱潮後，房市又會冷清。

伊利諾伊州房產經紀協會的數據指出，8 月份芝加哥都會區的房屋銷售量比去年同期下降了21.6%，該月份大都會區的房屋成交價格中位數為31萬1000元，比去年同期上漲 3.7%。