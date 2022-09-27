打破車窗偷竊 芝華埠20車主受害

華埠近來發生約20部車輛遭打破車窗竊取財物案件。(讀者提供)

芝城 治安不靖，華埠 也不安寧，芝加哥第九警分局指出，過去一個月間，華埠運河街(Canal St.)、永活街(Wentworth St.)一帶均傳出多輛汽車 車窗全部遭砸破的案件，累計超過20人受害，此外，上周四(22日)下午，還有兩名女嫌犯闖入華埠一家商店偷竊，經店員發現阻止，嫌犯惱羞成怒公然將女員工打傷頭部後逃逸。

砸車事件受害者Jon告訴本報，本月9日他的車子停放在28街夾運河街的路邊，沒想到再去拿車時，包括他的車子在內停放在該段街道上的至少五輛車，車玻璃全部被打碎，車內明顯遭到搜刮凌亂不堪。

距離9日不到一周時間，華埠又傳出多車同時被砸的案件，警方紀錄顯示，16日晚間位於25街到26街間的永活街停車場，有15輛車子全部遭到打破玻璃，一名外地到麥克米克展覽中心的商務客報案指稱，他就住在附近酒店，沒想到車子被砸，車上電腦被偷，這名受害者氣憤表示，電腦上的開會資料也全部跟著設備消失，讓他根本無法出席會議，損失慘重。

涉嫌在22日下午於華埠商店偷竊並打傷店員的女嫌。(監視攝影機截圖) 涉嫌在22日下午於華埠商店偷竊並打傷店員的女嫌。(監視攝影機截圖)

此外，22日芝城華埠發生一宗竊盜傷人案件，警方表示，當天下午兩名女子進入永活街夾22小街附近的一家禮品店，兩人順手牽羊拿走商品，該店女店員發現兩人的不法行為後出聲制止，沒想到兩名女賊不僅不認錯，其中一人反而拿起掃把用力毆打女店員頭部，40多歲的女店員因此血流滿臉。

警方表示，兩名女竊賊及門口把風的同夥年齡均僅15、16歲，三人作案後逃逸，警方呼籲民眾踴躍提供線索，如有上述案件相關信息，請立即撥打911報案。