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剪樹意外跌落 前科工專會長倪陳平猝死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
倪陳平。(本報檔案照片)
倪陳平。(本報檔案照片)

美國華人科學家工程師專業人士協會(科工專)前會長倪陳平(58歲)日前意外過世，根據伊利諾州葛朗地郡(Grundy County)法醫卡拉漢(John Callahan)表示，這起致命事故發生時，倪陳平正站在梯子上修剪樹枝，沒想到突然遭到樹枝反彈作用力打中，導致他從梯子上摔到地面，經送醫仍不幸死亡。

卡拉漢說，案發時間為22日下午2時30分左右，地點在1005 Quail Drive一棟公寓樓，卡拉漢表示，倪陳平為該公寓的屋主，他當時站在梯子上修剪樹枝，沒想到過程中有一根樹枝突然反彈回倪陳平身上，導致他從梯子上直接摔到地上，之後他被救護車送到附近的醫院急診室，但不到4時已經由醫生宣布死亡。

倪陳平在圖中的公寓單位外修剪樹枝時，不幸摔到地上死亡。(Zillow網站截圖)
倪陳平在圖中的公寓單位外修剪樹枝時，不幸摔到地上死亡。(Zillow網站截圖)

卡拉漢說，這是一宗悲慘且怪異的事故，全案仍在調查中。

倪陳平當過科工專會長，也擔任過芝加哥南京大學校友會長前會，他之前曾在企業工作多年，後來經營房地產也十分成功，根據其友人表示，案發地點的公寓有40個單位，是倪陳平不久前才買下的房產物件。

他生前為人熱情、謙和，也熱心華人社區公益，芝加哥僑界10月1日上午11時到12時在西郊瑞柏市殯儀館(Beidelman-Kunsch Funeral Homes，24021 Royal Worlington Drive, Naperville, IL 60564)舉行追悼會，之前兩小時則開放給親友瞻仰遺容。

如想敬獻帛金，以表示對其懷念，可轉給倪的女兒Jessica，帳號Zelle account：6309993271，捐款請註明姓名。

修剪樹枝意外摔落並不少見，國家農業安全資料庫(National Agricultural Safety Database)網站，列出專家建議的多項安全建議，包括：

●始終使用繩索或安全帶爬樹，並儘可能使用額外的固定工具，避免什麼準備都沒有就攀爬。

●切勿將自己固定或綁在準備切掉的樹枝上。

●要把梯子綁在樹上。

●留意勿把安全繩索切斷，所有繩索和安全帶都應遠離電鋸和其他切割設備。

●如在斜坡工作要格外小心。

●使用升高機或吊車等空中裝置來修剪攀爬不安全的樹木。

●剪斷的樹枝立刻取下，以免之後不小心誤踩或誤坐。

●當樹木潮濕、結冰或被雪覆蓋或天氣非常大風時，請勿爬樹。

●永遠不要背對被砍伐的樹。

●在水泥地或馬路上工作時，請特別注意樹枝反彈撞擊。

●在修剪樹木時，盡量把自己身體重量放在主樹幹，才能足夠支撐體重。

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