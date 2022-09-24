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芝市長提案戶外用餐永久化 有望明年5月起施行

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特提案將戶外用餐永久化。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市市長萊特福特提案將戶外用餐永久化。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情黑暗期協助餐館、酒吧度過難關的戶外用餐計畫，有望永久化。芝加哥市市長萊特福特日前提案，不僅擬將此項目永久落實，且要將用餐範圍擴充到緣路車道(curb lane)。

芝加哥市議會在去年就將戶外用餐延長實施到今年12月31日，此措施允許500家餐館與酒吧在行人道、私人停車場及部分街道上擺餐桌，以滿足不想到室內用餐或喝酒的消費者需求。

這項計畫於2020年5月啟動，當時伊利諾州禁止餐館堂食，萊特福特試圖透過讓持有核可證的餐館，在戶外擺放更多桌子，讓業者可以容納更多顧客。她一開使僅開放六個商業區街道圍起來做為餐館用餐區，接著又擴大允許酒吧提供在戶外消費顧客餐點食品。

芝加哥運輸局局長畢亞吉(Gia Biagi)說，在許可證發放逐漸放寬下，最終市府發出多達700張戶外用餐核可證給餐館、酒吧。

萊特福特最新提出將「戶外用餐永久化」的提案，主要希望把這項「臨時救命的服務」變成「對餐飲業的長期援助」，且為消費者創造更多舒適、吸引人的用餐空間。萊特福特說，期待藉此確保餐飲業能夠站穩腳跟，甚至超越疫情前的水準。

此提案如順利通過全議會表決，芝加哥運輸局將推出全新的「戶外用餐街道許可證」(ourdoor dining street permit)，效期從每年5月1日到同年的10月31日。

凡拿到上述許可證的業者，將可在人行道與部分街道擺放用餐桌椅，而餐館前人行道不夠寬時，業者將可緊鄰人行道的車道放置餐桌；至於餐廳集中、原本封路的戶外用餐區將維持開放。

伊州餐館協會(Illinois Restaurant Association)主席涂以亞(Sam Toia)說，開放緣路車道作為戶外用餐區，可讓業者增加好幾百張桌子，對於面臨食材與人力成本增加的餐飲業來說，多少將幫助業者獲得更多的商機。

芝加哥 疫情 伊州

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