88 超市集吃喝玩樂購為一體　滿足消費者一站式購物的需要

88超市集吃喝玩樂購為一體，滿足消費者一站式購物的需要！

地址位于芝加哥 2105 S. Jefferson St. Chicago,IL 60616 全新商圈天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 二樓88超市（88 Marketplace）是美國芝加哥最大華人超市 ，總面積八萬平方英尺，超過二萬多種商品，營業大廳寬敞明亮，購物環境一流，貨物齊全，質優價廉。內設美食 廣場，琳瑯滿目的亞洲風味美食，有包括精美中西點心面包屋，傳統燒臘，日本料理，韓國菜和中式小炒和港式茶餐廳等不同風味美食令人流連忘返，還有參茸海味專門店等優質高級滋補精品讓顧客輕松購買，該超市集吃喝玩樂購為一體，滿足消費者一站式購物的需要。

全新商圈天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 是一座大型綜合室內商城，二樓除88超市外，一樓還有多家特色品牌餐館包括橋林重慶火鍋，火爐居東北燒烤，Pure Tea彩茶弄奶茶店等。以及多家商店、辦公室等正在營業或招商中。天一廣場提供大型停車場方便顧客使用，而88超市將繼續為賓客提供優良的產品和最真誠的服務，并不斷努力做到“沒有最好，只有更好”！88超市交通便利，從中國城開車2-3分鐘即到，近90/94高速、55號高速，歡迎光臨88超市，營業時間：8am-9pm，查詢電話：312-929-4926。