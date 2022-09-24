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北美華人餐館共同的選擇 　MenuSifu 推出限時限量免費贈送掃碼點餐

本報芝加哥訊
MenuSifu 推出限時限量免費贈送掃碼點餐，北美華人餐館共同的選擇！
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總部位於紐約 MenuSifu 餐館電腦公司是北美領先、全自主開發智慧餐飲管理系統的科技公司，公司使命是以大資料和移動互聯網為核心理念，提高北美所有中餐館的運營水準和效率，從而全面提升海外中餐的整體形象。作為SaaS服務商，MenuSifu全方位涵蓋了從供應鏈源頭到餐館內部管理運營乃至顧客群終端的各種功能需求，幫助餐廳整合上下游資源、提高運營效率、升級用餐體驗、建立推廣平臺，有效提高營收與競爭力，實現全面的智慧化升級。MenuSifu自2013年成立以來，在短短幾年間已達到北美亞餐市場佔有率第一。

MenuSifu 主要經營 POS機、印刷機、收銀臺、自助點餐、網絡點餐、APP客戶端和廚房管理一站式解決專家，多年來，MenuSifu 一直領跑北美亞裔餐廳軟件，為你商業助力。 MenuSifu 近日推出 POS 超級優惠，限時限量免費贈送掃碼點餐電腦一臺、打印機、錢箱、鼠標和健盤、Caller ID和 MenuSifu POS 軟件（原價 $2100，現價$299），歡迎垂詢！

MenuSifu 擁有專業流量運營團隊，手機 APP 點餐，食客隨時隨地下單，避免第三方高抽成，0 設置費，免費設計網站，製作菜單，手機數碼，查看電子菜單，自助點餐，訂單直入後廚，手機支付，提高翻臺率。歡迎聯繫 MenuSifu，電話：212-966-5888，掃碼了解更多。  

 

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