我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

福興銀行舉辦成立三十週年慶典

本報芝加哥訊
福興銀行總裁王友恆（Frank Wang）致辭。
福興銀行總裁王友恆（Frank Wang）致辭。

福興銀行（International Bank of Chicago）日前在北郊分行（Wilmette Branch）舉辦成立三十週年慶典系列活動。福興銀行創辦人毛愈、總裁兼 CEO王友恆、股東代表 Eric 章以及福興銀行副總裁林聞濤和銀行資深員工一起，對各界來賓的到來表示熱烈歡迎！適逢當天芝加哥北郊 Wilmette 市舉辦建市150週年慶典，整個城市都洋溢著歡樂喜慶的熱鬧氣氛。當天除工商界代表及各界來賓出席慶典外，Wilmette市長 Senta Plunkett 及商會會長 Charles Hutchinson 等政要也特別蒞臨福興銀行的慶典，并對福興銀行三十年來所取得的成就表示祝賀！

福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行，一家與華人社區共同成長的銀行，也是一家真心服務華人社區的銀行。福興銀行 CEO 王友恆（Frank Wang）致辭表示，福興銀行1992年成立於北華埠（Uptown），30年來，與移民社區共同成長，發展壯大。如今福興銀行在大芝加哥及紐約共擁有六家分行，資產規模已近9億美元。王友恆總裁在慶典上特別感謝社區各界民眾對福興銀行的信賴與支持，并勉勵全體福興員工再接再厲，服務社區，繼續努力創造下一個30年的輝煌。

慶典活動當天正是中國傳統節日中秋節，福興銀行為出席活動的各界來賓准備了豐富美食，包括有各種精美小吃、壽司、應節中秋月餅，讓大家一起感受中國的民俗文化，還有別出心裁的抽獎環節，為大家准備了每個$30現金紅包抽獎，多位現場嘉賓抽中，開心之餘充滿驚喜！整個慶典活動在輕鬆愉快的氣氛中圓滿結束。

左起：福興銀行股東代表 Eric 章，福興銀行總裁兼 CEO 王友恆 Frank...
左起：福興銀行股東代表 Eric 章，福興銀行總裁兼 CEO 王友恆 Frank Wang，福興銀行創辦人毛愈 Maria Tai, 福興銀行北郊分行經理 Sophie Meloudis, Wilmette 市市長 Senta Plunkett 及 Wilmette 市商會會長 Charles Hutchinson在慶典上的合照。

芝加哥 華人 CEO

上一則

紐約州微型和小型企業的利好消息　武佳會計師談紐約州全美首個種子基金資助專案申請

下一則

北美華人餐館共同的選擇 　MenuSifu 推出限時限量免費贈送掃碼點餐

延伸閱讀

芝城悲劇 狠姨推3歲外甥落水 冷血見死不救

芝城悲劇 狠姨推3歲外甥落水 冷血見死不救
屋頂上的提琴手 芝加哥歌劇院公演至10/7

屋頂上的提琴手 芝加哥歌劇院公演至10/7
紐約客談／選區地圖更新 盼布碌崙華社團結

紐約客談／選區地圖更新 盼布碌崙華社團結
陳本恩獲芝加哥小熊隊年度社區領袖獎

陳本恩獲芝加哥小熊隊年度社區領袖獎
福興銀行舉辦慶祝成立三十週年慶典

福興銀行舉辦慶祝成立三十週年慶典
全美黃氏宗親會第27屆懇親代表大會　芝加哥黃國銘榮鷹美東正總長實至名歸

全美黃氏宗親會第27屆懇親代表大會　芝加哥黃國銘榮鷹美東正總長實至名歸

熱門新聞

新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特經典建築 威州豪宅首度上市 開價不到80萬

2022-09-22 13:18
搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)

首次野營就上手 專家教入門攻略

2022-09-17 02:13
34歲的莫瑞諾將三歲外甥推落水且見死不救。(庫克郡監獄)

芝城狠姨推3歲外甥落水 掙扎30分鐘見死不救

2022-09-22 11:05

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招