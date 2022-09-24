福興銀行舉辦成立三十週年慶典

福興銀行總裁王友恆（Frank Wang）致辭。

福興銀行（International Bank of Chicago）日前在北郊分行（Wilmette Branch）舉辦成立三十週年慶典系列活動。福興銀行創辦人毛愈、總裁兼 CEO 王友恆、股東代表 Eric 章以及福興銀行副總裁林聞濤和銀行資深員工一起，對各界來賓的到來表示熱烈歡迎！適逢當天芝加哥 北郊 Wilmette 市舉辦建市150週年慶典，整個城市都洋溢著歡樂喜慶的熱鬧氣氛。當天除工商界代表及各界來賓出席慶典外，Wilmette市長 Senta Plunkett 及商會會長 Charles Hutchinson 等政要也特別蒞臨福興銀行的慶典，并對福興銀行三十年來所取得的成就表示祝賀！

福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行，一家與華人 社區共同成長的銀行，也是一家真心服務華人社區的銀行。福興銀行 CEO 王友恆（Frank Wang）致辭表示，福興銀行1992年成立於北華埠（Uptown），30年來，與移民社區共同成長，發展壯大。如今福興銀行在大芝加哥及紐約共擁有六家分行，資產規模已近9億美元。王友恆總裁在慶典上特別感謝社區各界民眾對福興銀行的信賴與支持，并勉勵全體福興員工再接再厲，服務社區，繼續努力創造下一個30年的輝煌。

慶典活動當天正是中國傳統節日中秋節，福興銀行為出席活動的各界來賓准備了豐富美食，包括有各種精美小吃、壽司、應節中秋月餅，讓大家一起感受中國的民俗文化，還有別出心裁的抽獎環節，為大家准備了每個$30現金紅包抽獎，多位現場嘉賓抽中，開心之餘充滿驚喜！整個慶典活動在輕鬆愉快的氣氛中圓滿結束。