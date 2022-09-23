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屋頂上的提琴手 芝加哥歌劇院公演至10/7

特派員黃惠玲/芝加哥報導
「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)
「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)

導演柯斯基(Barrie Kosky)執導的歌舞劇「屋頂上的提琴手」(Fiddler on the Roof)，即日起在芝加哥歌劇院(Lyric Opera of Chicago)上演，這部受到高度好評的作品，結合多位資深與新人演員，共同展現了變動下家庭愛的力量。

「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)
「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)

劇目一開始由一名騎著滑板車戴著耳機的現代男童拉開序幕，接著他打開了衣櫃大門，迎接了一波波的Anatevka的村民，其中包括飾演父親的主角Tevye(由Steven Skybell飾演)，也因此展開了這個家中三個待嫁女兒的故事。

「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)
「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)

該劇除了主角夫妻、三個女兒及三名女兒男朋友歌聲與舞藝出色外，劇中穿插的舞群表演橋段更是亮點，尤其在大女兒婚禮中的歡歌妙舞，讓觀眾耳目一新十分驚艷。

「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)
「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)

此劇符合芝加哥歌劇院演出的一貫傳統，全場由現場交響樂團演奏；該劇舞台則為Rufus Didwiszus的傑作，他利用許多大大小小有歷史感的木箱，堆疊出主角家、村民聚集場地、的場景，整體色調與風格相當吻合劇中服飾與年代感。

「屋頂上的提琴手」將在芝加哥歌劇院演出到10月7日，有關演出場次、時間及購票信息，可查詢官網：https://reurl.cc/V1oQVb

歌劇 芝加哥 導演

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