屋頂上的提琴手 芝加哥歌劇院公演至10/7

「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)

由導演 柯斯基(Barrie Kosky)執導的歌舞劇「屋頂上的提琴手」(Fiddler on the Roof),即日起在芝加哥歌劇 院(Lyric Opera of Chicago)上演,這部受到高度好評的作品,結合多位資深與新人演員,共同展現了變動下家庭愛的力量。

「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)

劇目一開始由一名騎著滑板車戴著耳機的現代男童拉開序幕,接著他打開了衣櫃大門,迎接了一波波的Anatevka的村民,其中包括飾演父親的主角Tevye(由Steven Skybell飾演),也因此展開了這個家中三個待嫁女兒的故事。

「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)

該劇除了主角夫妻、三個女兒及三名女兒男朋友歌聲與舞藝出色外,劇中穿插的舞群表演橋段更是亮點,尤其在大女兒婚禮中的歡歌妙舞,讓觀眾耳目一新十分驚艷。

「屋頂上的提琴手」演出情形。(芝加哥歌劇院提供)

此劇符合芝加哥歌劇院演出的一貫傳統,全場由現場交響樂團演奏;該劇舞台則為Rufus Didwiszus的傑作,他利用許多大大小小有歷史感的木箱,堆疊出主角家、村民聚集場地、的場景,整體色調與風格相當吻合劇中服飾與年代感。

「屋頂上的提琴手」將在芝加哥歌劇院演出到10月7日,有關演出場次、時間及購票信息,可查詢官網:https://reurl.cc/V1oQVb