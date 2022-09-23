想入住萊特建築 威州豪宅不到80萬圓夢

萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

位於威斯康辛州 快樂山城(Mount Pleasant)，由建築大師萊特(Frank Lloyd Wright)於1956年設計興建完成的房子，66年來首度上市尋找買家，這座開價72.5萬元的房子，也是萊特打造的烏索尼 亞風格(Usonian)房屋中，面積最大的一棟。

建於1956年的這座萊特設計房子上市已經上市。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特是舉世著名的建築師之一，他在70年職業生涯中先後設計1000 多個結構體，最終有400多座建築落成，有一些已因天災被摧毀。他以獨有的「田園學派」(Prairie School)著稱，其建築風格是有很多水平線，讓建築融入環境，與自然景觀相互輝映。

萊特設計的這座房子座落於三畝土地上。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

已經開始出售的這棟房子，屋內面積寬達4978平方呎，屋內有六個房間、6.5套衛浴及多個休息區、陽台。房子也凸顯了這位著名建築師的一貫特色，那就是與大自然融合，該建物的牆壁兩旁都是窗戶，可以直接看見戶外郁郁蔥蔥的綠色植物與樹木，而且精心設計了多個陽光照射的自然光區，房子內甚至還有一間溫室。

萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

這棟房子座落於占地三畝的土地上，旁邊就是峽谷懸崖，可以俯瞰如特河(Root River)、公園及附近的鄉村俱樂部。

此項房產是由Willard與Karen Johnson Keland(H.F. Johnson Jr.的女兒)委托出售，房產經紀為The Tony Veranth Team，攝影 師Chris Wohlgefahrt拍攝了許多房屋照片，供可能買主詳細觀看。

強森一直是萊特的忠實粉絲，他早在1936年就邀請了萊特擔任公司總部的建築師，萊特後來也設計了SC強森的研究大樓及強森家族位於Wingspread的家，這處建物後來成為招待處與會議中心。