凝聚家庭 壯大華裔 芝城玄德社努力扎根

玄德社主席曾偉民(左二)與主要幹部陳國斌(左)、林國銘(右三到右一)、Linda Tong、Brandon Lee。(特派員黃惠玲／攝影)

「要維持華埠 的永續發展，我們非常需要建立年輕一輩對於社區的連結，只有對當地人事物真正關切與熱愛，才能留住他們的腳步並壯大」，曾偉民(Don Don)與志同道合的親友，基於上述理念創立了「玄德社」(Chinatown Social Club)，而這個社團正在潛移默化帶動華裔第二代、第三代的團結。

曾偉民與玄德社的主要幹部林國銘、陳國斌、Linda Tong、Brandon Lee向本報記者分享了創社經過，他們一致表示，從僅約幾個家庭開始的玄德社，在「會員介紹制」的低調作風下，四年來已經成為至少60個家庭的組織，曾偉民說，「我們的共通點是關心社區，希望華社能夠成長茁壯」。

玄德社高球賽參與者眾。(玄德社提供)

曾偉民感謝贊助高球賽的個人、商家。(玄德社提供)

陳國斌說，玄德社是由一位長老Victor Chen命名，「玄德」源於老子道德經的第十章：生之畜之、生而不有、為而不恃、長而不宰、是為玄德」，主要取其「潛蓄而不著於外的德行」，該社的社徽是「鯉魚躍龍門」，兩條鯉魚圍繞著一條龍的圖樣，比喻盡力拼搏、砥礪奮進、敢於築夢、回饋社區的社團目標。

他提到，該社創社宗旨為成員要對社區有熱忱，且秉持無私奉獻精神，不為名利、不張揚、不浮誇，大家一起發揮智慧與能力，努力促進社區繁榮昌盛，確保社區平安穩定，「這是屬於家庭的社團，幾乎每個成員參與活動是都是帶著孩子一起」，該社讓下一代建立感情，透過參與社區服務培養對成長地區的黏附性，四年來成果顯著。

曾偉民說，該社許多成員都是「華埠治安互助隊」的隊員，七年前成立的互助隊是由一群熱愛社區的青壯年組成，大家無酬擔任義警，每天輪值巡迴華埠與橋港區查看是否有可疑人事物，並協助華人 報案，同時也24小時監看社區攝影機，及時回報治安事件給警局，互助隊已經成為華社心目中最令人敬佩的社群 。

曾偉民表示，玄德社可說是治安互助隊的延伸，希望將關切與熱愛社區的精神傳承給下一代，「很多社區人口都在流失，要留住年輕人的關鍵就是讓他們與社區建立深厚感情」。

曾偉民感謝贊助高球賽的個人、商家。(玄德社提供)

他表示，最近玄德社舉辦了第一場大型高爾夫球賽，儘管當天大雨滂沱，仍然有150多人踴躍出席，「我們的活動與其他組織比較不同的是，非常鼓勵全家參與」，他表示，讓彼此家庭的孩子們建立友誼，等他們成長後會有更強的意願留在社區，「這也將成為華社擴展壯大的基礎」，他也特別感謝贊助該場球賽的所有個人、商家。