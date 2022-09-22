期中選舉在即 庫克郡選舉官出現嚴重短缺

庫克郡書記官呼籲大家踴躍報名擔任選舉官，協助選民完成投票，也使11月8日的期中選舉順利進行。(特派員黃惠玲／攝影)

距離年底期中選舉 不到兩個月，各種作業陸續準備就緒，然而庫克 郡書記官(Cook County Clerk)亞柏洛夫(Karen Yarbrough)20日表示，該郡選舉官(election judge)人數出現「嚴重短缺」，該郡約需7000位選舉官，但至今僅有4300多人到位。

亞柏洛夫說，到11月8日選舉日僅剩七周，雖然庫克郡透過各種管道加強招募選舉官，但成績不如預期。她說，該郡至少要有7000名選舉官在選舉日服務，才能確保投票 流程順暢。

實在缺人缺得太厲害，所以亞柏洛夫號召退伍軍人及軍人家庭成員，能夠「為了民主再度回籠挺身而出」，她也對這群人喊話「我們需要你」，希望不論男女都能在困難期為國家服務，幫助恢復大家對選舉制度的信心。

根據書記官辦公室統計，庫克郡的選舉官人數在2014年時還有7530人，然而到了今年初選時，已經降到只有4500人左右，八年來跌幅達40%，此趨勢與全美雷同，從2018年至今，全美有超過13萬名選務工作人員退出，今年選舉期間，全美有三分之二的選舉當局都表示很難找到足夠工作人員。

專家表示，選務人員不足與疫情有一定關聯，因為大部分的選務人員都是61歲及以上者，他們對於新冠病毒感染更為謹慎、敏感，因此選擇退出選務工作的不少。

選舉官為支薪工作，選舉日當天將可獲得200元報酬，投票所技術工則可拿到365元，有意應徵者，可上網：cookcountyclerk.com/work