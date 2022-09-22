我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

期中選舉在即 庫克郡選舉官出現嚴重短缺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡書記官呼籲大家踴躍報名擔任選舉官，協助選民完成投票，也使11月8日的期中選舉順利進行。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡書記官呼籲大家踴躍報名擔任選舉官，協助選民完成投票，也使11月8日的期中選舉順利進行。(特派員黃惠玲／攝影)

距離年底期中選舉不到兩個月，各種作業陸續準備就緒，然而庫克郡書記官(Cook County Clerk)亞柏洛夫(Karen Yarbrough)20日表示，該郡選舉官(election judge)人數出現「嚴重短缺」，該郡約需7000位選舉官，但至今僅有4300多人到位。

亞柏洛夫說，到11月8日選舉日僅剩七周，雖然庫克郡透過各種管道加強招募選舉官，但成績不如預期。她說，該郡至少要有7000名選舉官在選舉日服務，才能確保投票流程順暢。

實在缺人缺得太厲害，所以亞柏洛夫號召退伍軍人及軍人家庭成員，能夠「為了民主再度回籠挺身而出」，她也對這群人喊話「我們需要你」，希望不論男女都能在困難期為國家服務，幫助恢復大家對選舉制度的信心。

根據書記官辦公室統計，庫克郡的選舉官人數在2014年時還有7530人，然而到了今年初選時，已經降到只有4500人左右，八年來跌幅達40%，此趨勢與全美雷同，從2018年至今，全美有超過13萬名選務工作人員退出，今年選舉期間，全美有三分之二的選舉當局都表示很難找到足夠工作人員。

專家表示，選務人員不足與疫情有一定關聯，因為大部分的選務人員都是61歲及以上者，他們對於新冠病毒感染更為謹慎、敏感，因此選擇退出選務工作的不少。

選舉官為支薪工作，選舉日當天將可獲得200元報酬，投票所技術工則可拿到365元，有意應徵者，可上網：cookcountyclerk.com/work

庫克 投票 期中選舉

上一則

駐美代表處中文學校 參觀航太博物館

下一則

惡意潑漆華盛頓紀念碑 印州44歲男子被捕

延伸閱讀

亞裔參選激增 至少22人角逐伊州民代

亞裔參選激增 至少22人角逐伊州民代
陰謀論質疑又起 選務工作爆增

陰謀論質疑又起 選務工作爆增
Sterigenics排放致癌物 庫克郡判賠3.6億

Sterigenics排放致癌物 庫克郡判賠3.6億
哈里斯縣選務辦公室 選舉演練

哈里斯縣選務辦公室 選舉演練
憂戰爭動員和戒嚴 俄股市遭遇「侵烏以來最大跌幅」

憂戰爭動員和戒嚴 俄股市遭遇「侵烏以來最大跌幅」
庫克郡月發500元 10/6開放申請抽獎

庫克郡月發500元 10/6開放申請抽獎

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55
全美十個最不適合退休的地方，德州盧柏克上榜。(Lubbock臉書)

理財網站評比 10地不適合退休 德州盧柏克上榜

2022-09-14 12:07

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息