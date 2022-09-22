取消現金保釋 伊州檢察長：須澄清疑慮

伊州檢察長羅武(左)。(檢察長辦公室提供)

伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)20日承認，明年開始執行的全面刑事司法改革法中，可能存在模稜兩可的疑義，其中包括取消「現金保釋」(cash bail)條例，他表示，一些條款必須在明年1月1日生效前做出討論與澄清。

這項「安全-T法案」(SAFE-T Act)去年已通過由民主黨主導的州議會表決，該法案主要希望改善目前許多囚犯因無力負擔保釋金而被迫繼續關押監獄 的問題，不過，共和黨 議員反駁稱，此舉將導致監獄清空，社區街道出現更多犯罪暴力事件。

羅武20日出席芝城南區一項競選活動時談到，他同意該法案中應該針對「確定哪類被告會對公共安全構成威脅進行探討」，羅武說，針對法律的模糊之處與不確定部分做出澄清經常發生，「安全法案是否應該討論？」羅武表示的確有必要。

他補充表示，現金保釋主要是法官為確保嫌犯可以如期出庭聽審，但這項措施在目前的大環境下，往往導致一些隸屬於幫派的犯罪份子，因為有金援靠山有恃無恐，反正不管法官設定多少保釋金，「組織」很快就會幫他們繳完保釋金而獲得取保候審，在此同時，現行制度反而常常導致沒有定罪的民眾，僅因為沒有能力繳交保釋金而被迫遭剝奪自由關押監獄。

伊州 庫克郡檢察官福克斯也曾解釋，因為法令解讀錯誤造成公眾誤解，她說，新的法令其擴大了「不准保釋」的罪刑範圍，包括被控暴力重罪，如定罪可依法判處無緩刑、定期監禁或有條件釋放，且其釋放對任何人或社區會構成具體、真實和當前的威脅；被控跟踪或嚴重跟踪(aggravated stalking)，如被告釋放對受害者人身安全構成了真實和當前威脅；被控家暴或嚴重家暴，且其釋放對任何人的人身安全構成了真實和當前的威脅；被控性犯罪，一旦被告在審前釋放將對其他人的人身安全構成了真實和當前的威脅等。

角逐伊州檢察長職位的共和黨候選人德沃爾(Thomas DeVore)則對此說法不以為然，他提到該法稱有搭機潛逃高風險者可繼續關押，「問題是證明此點負擔沉重，並非可行對策。杜佩琪郡的伊州檢察官柏林(Robert Berlin，共和黨)也說，該法案要求檢察官必須證明嫌犯有搭機潛逃風險才能繼續關押，但卻沒有清楚陳述怎麼證明？「是已經買了機票？還是他們有告訴過警察？」他主張條例必須做出進一步說明，否則很難羈押嫌疑人。