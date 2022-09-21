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加強安全… 芝城低收戶 可獲免費監視攝影機

特派員黃惠玲／芝加哥報導

為加強社區安全，芝加哥市府宣布，只要收入符合規定，將放寬現行的「保護住家、商店企業回饋計畫」(The Home and Business Protection Rebate Program)發放標準，這也意味著市府將直接贈送市民免費監視攝影機。

市府表示，凡收入低於聯邦貧窮線300%的市民，只要準備他們的收入證明，以及居住地址在芝加哥市的相關文件，還有社安號或報稅號(ITIN)等資料，就可以直接上網填寫申請表，市府審核通過就會發給兩個戶外免費監視攝影機及一個戶外太陽能安全防水燈。

除了低收入戶不用先行購買上述設備，再向市府申請補助外，原有的「保護住家、商店企業回饋計畫」申請法仍將繼續接受申請，通過審核者，將由市府補助包括安裝監視攝影機、一年的影片儲存費用，以及戶外照明燈及GPS行車追蹤紀錄器等費用，每戶最高金額可拿到1020元。

芝加哥從疫情後槍枝暴力頻發，市府希望藉此項目改善社區安全，減少治安事件發生，布朗指出以、 監視攝影為例，其所拍下的影片，有助於警察確認嫌犯，尤其是沒有目擊證人及其他相關證據時，更成為警方指控罪犯的關鍵。

必須是以芝市住址為主要居住地的屋主或租戶、商家、宗教機構或非營利組織才能申請，申請行車紀錄器者則車輛必須登記在芝加哥市。

申請低收戶免費攝影機網址：https://reurl.cc/5pzaZy

申請攝影機等補助網址：https://reurl.cc/MNVDoW

市府表示，這些攝影機不會強制民眾必須向警局註冊，不過警局表示，如果能在警局註冊攝影機，可以幫助警探更有效破案，有意註冊者，可上網：https://reurl.cc/ErDKdv

攝影 芝加哥 低收入

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