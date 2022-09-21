劉雲平訪芝城 華社舉辦籌款餐會支持連任
加州國會議員劉雲平日前訪問芝城華埠並出席「亞裔友人籌款餐會」，劉雲平表示，要有效打擊針對亞裔等少數群體的仇恨犯罪，首要步驟就是「大家都要去投票」，用選票發聲，才能捍衛利益。
這場餐會在華埠富麗華餐廳舉行，由聯豐集團、福建商業聯會總會、美中餐飲業聯合會、美中餐飲協會、芝加哥香港華協會、騰升地產投資公司及全球友誼基金會聯合舉辦，主要為尋求連任的劉雲平籌募競選經費。
伊州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、佛斯特(Bill Foster)、伊州州眾議員馬靜儀、芝市25區區長盧漢士、11區區長李惠華等人均出席了餐會，並表達對劉雲平的支持。
劉雲平致詞時說，非常感謝同僚戴維斯與佛斯特對於反仇亞相關法案的支持，他希望大家務必要在期中選舉及其他各級選舉參與投票，他表示，只有選出合適的民意代表，才能發揮政治力量，才能改變不公局勢。
劉雲平出生於台灣，幼年時期隨父母移民到俄亥俄州克利夫蘭市。劉雲平大學畢業於史丹福大學，後取得喬治城大學法律博士學位，他於2014年11月擊敗對手，成為國會眾議員。
聯豐集團董事長倪舉凌感謝大家出席籌款晚宴，他說，劉雲平任內政績斐然，尤其積極為亞裔權益發聲，新冠疫情爆發後，國內對亞裔歧視激增，劉多次公開譴責對亞裔的暴力和仇恨行為，主張加強亞裔在各領域的代表性，他在任期間，還幫助亞裔加入司法機構任職，且替亞裔非營利組織爭取更多資金。
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