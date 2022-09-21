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亞裔參選激增 至少22人角逐伊州民代

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括達克沃斯(前右三)、馬靜儀(前右二)等伊州亞裔民代與候選人，日前出席伊州民主黨郡縣主席協會活動。(伊州亞裔核心工作小組官方臉書)
包括達克沃斯(前右三)、馬靜儀(前右二)等伊州亞裔民代與候選人，日前出席伊州民主黨郡縣主席協會活動。(伊州亞裔核心工作小組官方臉書)

亞裔選民約有38萬人的伊利諾州，至少將有22名亞裔參選11月的期中選舉以及明年初的地方選舉，創下該州史上最多亞裔候選人的歷史紀錄。其中華裔候選人也參選踴躍，角逐職務包括國會參議員、州眾議員、芝市區長、庫克郡委員會委員等。

亞裔拿下芝市議會與國會眾議員席次，至少分別等待了174年即將近200年才實現，到今天，至少有十名亞裔出任伊州民代職務，包括兩名國會參眾議員，而今年與明年的聯邦、州級市級選舉，亞裔更突破以往緩慢成長的速度，加快腳步投入選舉。

根據調查，目前至少有22位亞裔參加伊州11月8日的選舉以及明年2月28日舉行的地方選舉。

根據丕優(Pew Research Center)2020年的報告，愈來愈多亞裔投身政壇已經成為全國趨勢，包括維吉尼亞、密西根、印第安納等州，兩年前都出現亞裔領先其他族群，成為參選增長最快速的族裔。

伊州亞裔核心工作小組(Asian American Caucus)負責人、庫克郡大都會水處理局委員馮妙燕(Josina Morita)表示，該組織積極協助、鼓勵更多亞裔參選，她說，愈多亞裔關心並投入政治，有助於突破竹天花板，打開亞裔發展及擴大影響力的大門。馮妙燕在2016年贏得選舉，成為水資源處理局首位亞裔委員，她在11月的選舉轉變跑道，改選庫克郡委員會13區委員職位。

由芝市市長萊特福特指派替代前11區區長唐信的李惠華，為議會1837年成立以來第二位亞裔區長，也是該議會首位華裔區長，她日前已經宣布將會爭取連任區長。由於重畫之後的11區，以華裔為主的亞裔居民超過半數，除了李惠華外，至少有兩名華裔預料也將陸續宣布參選。

將在11月選舉爭取連任的華裔州眾議員，還包括馬靜儀(Theresa Mah，第24區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)以及楊啟華(Janet Yang，41區)，其他還有首度參選的13區民主黨州眾議員提名人黃凱煥(Hoan Huynh)。

共和黨方面的華裔候選人，則有現任芝加哥西郊瑞柏市首位華裔市議員的梁保羅(Paul Leong)，以同額競選取得代表該黨角逐伊州81區州眾議員，他將在11月8日與民主黨的史塔瓦-莫瑞(Anne Stava-Murray)一較高下。

有1/4華裔血統的國會參議員譚美.達克沃斯(Tammy Duckworth)也在期中選舉爭取連任的候選人名單，另一名同樣角逐連任的國會眾議員為印裔的Raja Krishnamoorthi。

丕優2020年的統計顯示，伊州約有38萬個亞裔選民，約占全州選民的4％；人口普查局數據指出，伊州亞裔人口占全州的6.1%。

馮妙燕說，亞裔候選人激增，與疫情期亞裔受到無辜攻擊，且缺乏防疫資源有關，這些事件引起更多亞裔參政意願。

亞裔 華裔 眾議員

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