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芝大護士抗議 要求增加人力

芝加哥訊
芝大護士抗議人手不足、工作量太大。(芝大醫院官方臉書截圖)
芝大護士抗議人手不足、工作量太大。(芝大醫院官方臉書截圖)

由於擔心人手短缺以及其對病患照顧帶來衝擊，芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medical Center，UCMC)護士日前在醫院外遊行抗議，要求院方增加人力、改善人員配備。

全國護士師聯合會(National Nurses Organizing Committee/National Nurses United，NNOC/NNU)稱，該醫院去年有超過580位護士離職，並有100個以上職位空缺已經超過一年未補。

護理師金恩(Lea Sargent King)說，雖有新招聘的護士正接受培訓，但都還沒有投入工作崗位。護理師John Hieronymas表示，「至少上工前，要讓我們不會因為擔憂人力不足出現危機而焦慮，才會覺得工作有價值，也不會想辭職或提前退休。」

工會表示，過去12周收到逾750件有關安全狀況的舉報。包括照顧拖延、藥物未準時送達、跌倒風險增加，以及缺乏適當設備與訓練。護士還抱怨表示，人力不夠造成工作壓力，往往下班後，還常會收到要求代班的訊息。

針對護士們的陳情，芝大醫院回應，該院一直是芝加哥薪資、福利與招募護士等方面的領先者。醫院表示，UCMC護士短缺率低於4.7%，更遠遠比全國平均護士短缺率17%還少了很多，醫院還提到，芝大連續21次贏得監督組織Leapfrog的Ａ級病患安全評比，「很遺憾這次護士的抗議並非基於事實或醫院錯誤疏失，而是NNOC/NNU全國性公關策略，藉著串聯全國抗議來達到其自我目的。」(黃曉文)

芝加哥 遊行 醫學

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