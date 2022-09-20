伊州車保再漲 Allstate漲幅最高14% State Farm調高8％

伊州車流恢復疫情水平，導致車禍頻傳，加上觸媒轉換化器竊案不斷，都推升了該州保費不斷上漲。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州全州保險公司(Allstate)的保費 近日巨幅調高14%，州農(State Farm)也緊跟其後將伊州車險 保費調高8％，這兩家公司都一致表示，通貨膨脹是保費上升的罪魁禍首。

總部在芝城北郊諾斯布魯克市(Northbrook)的全州保險公司，日前表示該公司全美保費平均提高了3.2%，伊州則調漲了14％，大大超過全美平均水平與通膨率。全州發言人瓦斯逵茲(Mallory Vasquez)說，伊州汽車保險率在過去一年調漲了26％，遠遠高於全美車險平均增幅10％。

瓦斯逵茲說，美國8月份消費者物價指數上升8.3%，僅憑通貨膨脹並無法完全解釋全州保險在伊州及其他州急劇提高保費的原因，她解釋，調漲保費除了根據通膨外，還會根據每州車禍事故的頻率與嚴重程度做出調整，在車輛已經恢復疫前哩程水平的環境下，伊州的趨勢與其他州雷同，包括車輛的碰撞更嚴重、駕駛的車速更快，且駕駛分心的情形也惡化，此外，伊州還是全美車輛遭盜竊最多州之一。

除了伊州外，其他保費調高比率高於全美平均的州，還有新墨西哥州、德州、麻州、新罕布夏州、俄勒岡州、亞利桑納州、賓州及佛羅里達州。

州農、全州與Progressive三家保險公司，是伊州規模最大的車險提供者，這三家今年都向伊州保險部門申請提高保費，與2020年疫情「居家避疫」期間大幅提供車險退費與調低保費的情形大相逕庭。

總部在布魯明頓市(Bloomington)的州農公司，為伊州最大的車險公司，今年到8月為止，該公司已經三次調高伊州車險保費，包括3月份提高4.8%，6月又再度加價3%，8月又宣布將車險費調漲8.4%。

疫情爆發初期，州農向許多沒有開車出門的保戶，提供了調降保費13.7%的優惠，2021年2月，州農開始逐漸調升保費4.2%。

州農發言人費雪(Gina Morss-Fischer)說，隨著越來越多駕駛上路，「愈來愈多保戶提出索賠，加上創紀錄的通貨膨脹，以及供應鏈中斷導致汽車修理的材料、人工水漲船高等因素，推升了汽車維修成本」。

全州同樣在疫情爆發初期，向全美車險保戶發出約10億元的退款，並在2021年1月將伊州的費率下調了5%，直到去年9月全州開始慢慢調高保費，到今年1月更一口氣上漲12%，而經過8月這次最新的調漲後，全州車險保費已經超越疫情前水平。

保險公司還提到，汽車觸媒轉化器(catalytic converter)的偷竊案例暴增，也是助長保費上漲的另一大因素，州農公司去年光理賠觸媒轉化器就處理了3萬2265件的竊案，共理賠了6260萬元，此數據比2019年暴增13倍；今年情況並未好轉，1到6月已經有2萬3570件該零件竊案，理賠金額達5000萬。

伊州觸媒轉化器的竊案總數，2021年在州農全美保戶中高居第三，共有1985件竊案，理賠金額310萬元，今年1到6月情況惡化，已經累計1912件竊案，總計理賠350萬元。