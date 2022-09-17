我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

首次野營就上手 專家教入門攻略

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)
搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)

中西部的楓葉已經逐漸開始轉紅，想到野外賞楓、仰望滿天星空、甚至看極光的人，露營將是不錯的選擇。想要嘗試野外露營的新手，不妨先了解一下專家建議。

根據Outdoorsy網站，露營新手必須先從尋找露營地開始，最簡單的方法是上網搜尋你想去的城鎮或地區，加上「露營地」關鍵字。然後計畫你想搭帳棚、住小木屋，還是開露營車(RV)，再考慮是否提供水電、價格、WiFi、想做的活動等條件來篩選。

許多民營露營地和州立或國家公園內，提供水電、灌洗的設施。如果到州立公園露營，不需購買釣魚證(fishing permit)就可以租借釣魚竿到湖邊釣魚。

想開露營車的人，可以到TripAdvisor、Yelp 和 RVParkReviews閱讀其他露營者的評論，考慮加入Good Sam 和 Passport America等單位的會員，可以享有露營地的折扣。

如果想嘗試到野外搭帳棚露營的人，根據REI co-op網站，選擇露營地時優先考慮水源，方便烹煮食物和洗滌。事先調查好停車場到露營地的路線，建議在日落前至少兩小時到達露營地。

如果想到水邊玩水，記得紮營地點不要太靠近水邊，可選擇一個距離水邊和小徑至少200呎的地方，盡量避開其他徒步旅行者的視線，並且留通道供野生動物到水邊飲水。

在湖邊或水流緩慢的地方露營可能有很多蟲子，試著選擇有風吹流動之地，白天最好在陰涼之處作為營地，這樣帳篷不會直接暴露在陽光下產生變質。也要偵察風向，選在巨石或樹木提供防風林的露營地。

若想在河邊或狹窄的峽谷內露營，請尋找更高的地面，以防惡劣天氣瞬間出現，因為一般低點處會更冷且容易積水。

海灘上露營時，應選擇明顯潮汐線以外的地點。

此外，不要在植物茂盛的草地、湖岸或其他原始、無人踏足的地方搭帳篷；如果必須在人跡罕至的地區露營，要選在光滑的岩石或裸露的地面露營，以避免損害自然生態。

釣魚 州立公園

上一則

新州羅文大學宿舍 出現種族歧視塗鴉

下一則

多元化消失 新州大西洋城賭場主管全白男

延伸閱讀

一款氣泡水標註232種配料 中國專家：噱頭大於功效

一款氣泡水標註232種配料 中國專家：噱頭大於功效
抓包 肢體專家看出凱特冷眼瞪向梅根 蓄意排擠不和解

抓包 肢體專家看出凱特冷眼瞪向梅根 蓄意排擠不和解
秋季正是開RV露營好時機 行家最推薦這座國家公園

秋季正是開RV露營好時機 行家最推薦這座國家公園
強勢回歸？王室專家：梅根因為「這理由」未來有意返英

強勢回歸？王室專家：梅根因為「這理由」未來有意返英
股市進場時機 專家：觀望到11月選舉之後

股市進場時機 專家：觀望到11月選舉之後
專家建議 大華府應開發備用供水系統

專家建議 大華府應開發備用供水系統

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬