首次野營就上手 專家教入門攻略

搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)

中西部的楓葉已經逐漸開始轉紅，想到野外賞楓、仰望滿天星空、甚至看極光的人，露營將是不錯的選擇。想要嘗試野外露營的新手，不妨先了解一下專家建議。

根據Outdoorsy網站，露營新手必須先從尋找露營地開始，最簡單的方法是上網搜尋你想去的城鎮或地區，加上「露營地」關鍵字。然後計畫你想搭帳棚、住小木屋，還是開露營車(RV)，再考慮是否提供水電、價格、WiFi、想做的活動等條件來篩選。

許多民營露營地和州立或國家公園內，提供水電、灌洗的設施。如果到州立公園 露營，不需購買釣魚 證(fishing permit)就可以租借釣魚竿到湖邊釣魚。

想開露營車的人，可以到TripAdvisor、Yelp 和 RVParkReviews閱讀其他露營者的評論，考慮加入Good Sam 和 Passport America等單位的會員，可以享有露營地的折扣。

如果想嘗試到野外搭帳棚露營的人，根據REI co-op網站，選擇露營地時優先考慮水源，方便烹煮食物和洗滌。事先調查好停車場到露營地的路線，建議在日落前至少兩小時到達露營地。

如果想到水邊玩水，記得紮營地點不要太靠近水邊，可選擇一個距離水邊和小徑至少200呎的地方，盡量避開其他徒步旅行者的視線，並且留通道供野生動物到水邊飲水。

在湖邊或水流緩慢的地方露營可能有很多蟲子，試著選擇有風吹流動之地，白天最好在陰涼之處作為營地，這樣帳篷不會直接暴露在陽光下產生變質。也要偵察風向，選在巨石或樹木提供防風林的露營地。

若想在河邊或狹窄的峽谷內露營，請尋找更高的地面，以防惡劣天氣瞬間出現，因為一般低點處會更冷且容易積水。

海灘上露營時，應選擇明顯潮汐線以外的地點。

此外，不要在植物茂盛的草地、湖岸或其他原始、無人踏足的地方搭帳篷；如果必須在人跡罕至的地區露營，要選在光滑的岩石或裸露的地面露營，以避免損害自然生態。