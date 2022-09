全美最佳大學 伊州4校進百強

美國新聞世界報導根據畢業率、入學申請難度等因素評估全美最佳大學,芝大高居第六,也是伊州排名最前的大學。(芝大官網截圖)

美國新聞與世界報導(U.S.News & World Report)公布2022-2023年度美國最佳大學排行榜,前100名大學中伊利諾州有四所上榜,其中芝加哥 大學高居第六名,西北大學 則排行第十,香檳伊利諾大學(UIUC)與芝加哥伊大(UIC)則分別位居第41和第97位。

普林斯頓、麻省理工學院、哈佛、史丹福、耶魯高居前五大名校,約翰霍普金斯大學與賓州大學並列第七,加州 理工學院位居第九,此外,杜克與西北同列第十名。

芝大大學部學生人數共7526人,年度學雜費6.3萬元,畢業生起薪中位5.97萬元;西北大學大學部學生人數8494人,學雜費一年6.3萬,畢業生起薪中位6.11萬;香檳伊大大學部學生多達3萬4779人,年度學雜費州內生1.7萬,州外生3.5萬,畢業生起薪中位6.22萬;芝加哥伊大大學部學生2萬2279人,學雜費一年州內學生1.7萬,州外學生3.2萬,畢業生起薪中位5.63萬。

今年是「美國新聞與世界報導」第38年發布榜單,今年該報告針對1500所美國大學的各種數據進行評比,排名根據學術品質、教學結果和其他因素而定,教學結果包括畢業率與就學率、畢業生負債率和社會流動性三項,占到排名權重的40%,其他評估項目,還有專業學術聲望、師資、獎學金與助學金、入學申請難度等。

在芝加哥地區的其他幾所大學排名,分別為羅耀拉大學(Loyola University)排名第115,緊鄰華埠的伊州理工學院(IIT)第127名,德堡大學(DePaul University)第137名。

中西部也有多所大學排名靠前,包括聖路易斯華盛頓大學(Washington University St. Louis)高居15名,印州聖母大學(University of Notre Dame)排名19,安娜堡密西根大學(University of Michigan)第25名,麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)位居38,印州普渡大學排在第51名。