華埠廣場中秋嘉年華熱鬧喜慶

21世紀地產聯盟總裁黃先維（左四）和 副總裁 Ivan Man （右二）與資深地產經紀出席中秋嘉年華活動并現場設灘宣傳業務。

由亞裔文化中心主辦，福建總商會、美中餐飲業協會、美亞健康協會、香港 華協會等聯合舉辦的但愿人長久，千里共嬋娟「中秋嘉年華」（Chicago Moon Festival）于中秋佳節當天假芝加哥 華埠廣場隆重舉行。芝加哥第11區區長李慧華、第25區區長盧漢士，亞裔文化中心校長徐婕雯、美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會執行主任劉紅博士、福建總商會副會長柳星、香港華協會代表梅小平、聯豐集團代表翁岩松等社區代表出席，并紛紛致詞，祝福大家中秋團圓安康。這場歷時6小時的芝加哥中秋嘉年華慶祝活動在華埠廣場以舞龍舞獅拉開序幕，精彩的歌舞表演，還有各色的游藝活動、禮品派送，吸引了眾多游客駐足。

主辦方感謝本次「中秋嘉年華」活動的贊助商： ADG藝城廣告設計公司、Eye Level學習中心、芝加哥中文學校、21世紀聯盟地產、恆基地產及物業管理公司、百佳香港超市集團、唯美太平洋公司、88超市、恆泰集團（Best Food），聯豐集團、天元建筑發展有限公司、AM Center建材城、永勝旅游、強記餐廳、幸福婚紗、其利食品等公司企業的大力贊助。

來自芝加哥人民藝術團女聲獨唱、男女聲二重唱和女聲三重唱，芝加哥中文學校的孩子們和家長一起上台表演，芝加哥飛天藝術中心的小朋友表演《釆蘑菇的小孩》，168健身 隊的廣場舞，快樂有我健身隊的《走天涯》，還有兒童舞《小酒館》、太極拳、抖空竹表演、POP韓國流行舞表演等藝術團體輪番上台，為大家帶來精彩紛呈的表演節目。主舞台上演精彩演出的同時，當屆的芝加哥中華小姐梅曉琳與游客們親切互動合影。芝加哥中文學校的志願者為游客們免費畫臉譜，美亞健康協會現場宣傳，21世紀聯盟地產提供免費派發棉花糖和幸運輪盤送燈籠等游樂及業務咨詢服務。