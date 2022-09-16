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協助德州抵芝無證客 伊州長簽署「災難聲明」

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州州長普立茲克(圖中講台後)、芝市長萊特福特(前左三到左一)、伊州福利廳廳長侯炳文、庫克郡郡長普瑞科溫可力挺移民。(州長辦公室提供)
伊州州長普立茲克(圖中講台後)、芝市長萊特福特(前左三到左一)、伊州福利廳廳長侯炳文、庫克郡郡長普瑞科溫可力挺移民。(州長辦公室提供)

針對數以百計從德州載到伊利諾州的無證客，伊州州長普立茲克14日簽署一份「災難聲明」(disaster declaration)，同時動員75名國民兵協助照顧這些從德州到芝城的500多位移民

這項聲明簽署後，將允許伊州應急管理局(Emergency Management agency)及芝加哥、庫克郡的官員為這批移民提供交通、住房、食品、健康檢查及醫療服務。

伊州福利廳廳長侯炳文表示，從8月31日至9月14日為止，已經有11輛巴士從德州將移民載到芝加哥。普立茲克表示，75位國民兵將協助安排這些移民的各種需求與服務。

芝加哥市市長萊特福特、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)均出席了這項簽署活動，她們與普立茲克一起譴責德州州長艾伯特(Greg Abbott)無預警送出移民的作為，官員們說，艾伯特應該先告知這些移民即將到來，並列出可能的需求，而不是什麼都沒做就把移民直接送到芝城巴士聯合車站。

普立茲克批評艾伯特的行為根本就是一個「噱頭」，因為這些無證客只被送到民主黨執政的州及城市，且故意不先通知。

數以千計的移民已經先後被德州安排巴士送往紐約市、芝加哥、華府等地。萊特福特說，芝加哥正在經歷一場「人為製造的突擊危機」，她指責艾伯特正在努力「重新燃起反移民情緒」。

普立茲克承諾，伊州不會屈服於德州州長的「政治無情」，將致力照顧這些移民，他說，所有合法進入美國的移民，都可以申請政治庇護，陸續被送到芝加哥者，有很多是「真的從委內瑞拉逃離政治迫害」的人。

他也公開批評了部分地方官員「玩弄政治」，儘管他沒有指名道姓，但很明顯就是指麋鹿丘市(Elk Grove)的市長強森(Craig Johnson)、柏脊市(Burr Ridge)的市長葛瑞索(Gary Grasso)，這兩人都反對讓德州來的無證客住在其轄區酒店。普立茲克同時肯定收留移民的鄉村市(Countryside)市長麥克德莫(Sean McDermott)。

州長說，伊州執法人員正在逐一檢查巴士上的移民是否出於自願坐上巴士，也詢問他們對於去處的意願。

移民 德州 芝加哥

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