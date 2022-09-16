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年薪不到5萬 伊州7％民眾無健保

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州歐記健保保費雖提高，但由於聯邦政府提供的補助也增加，因此投保人數變動不大。(本報檔案照片)
伊州歐記健保保費雖提高，但由於聯邦政府提供的補助也增加，因此投保人數變動不大。(本報檔案照片)

根據人口普查局14日公布的最新報告，伊利諾州去年有7%的居民，約87萬5000人沒有醫療保險，此數目比2020年的6.8%略微升高。

普查數據顯示，全美平均約有8.6%的居民沒有健康保險。芝加哥的施弗萊貧困法中心(Shriver Center on Poverty Law)的醫療照顧部門主任貝克(Stephani Becker)說，伊州無保險率保持相對穩定，應與聯邦在疫情期間實施了保護措施，讓人們更容易參加各種醫療保險。

在疫情期間，聯邦禁止接受額外補助的州府將白卡(Medicaid)的保戶「踢」出受保名單，白卡是專門為低收入者提供健康醫療的服務。疫情前，白卡用戶必須定期接受檢視，確保其收入等狀況符合續保標準，也有一些保護在疫前因為送交文件不全而遭拒保。

此外，拜登總統在2021年簽署了法案，提高對於購買可負擔健保(俗稱歐記健保)的保費補助，此法案最近隨著「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)落實，已經將到期日延長到2025年。

貝克說，在上述幾個條件下，許多人因此能夠繼續受到健保照顧的福利。不過，儘管政策為低收戶撐起保護傘，無保比率在族裔間仍存在很大差異，伊州西語裔沒有健保的比率達15.8%，非裔則有7.9%，而白人沒有保險的比率僅4.3%。貝克說，此趨勢與全美各州雷同。

伊州有59%的州民是透過就職公司獲得醫療保險，35％透過白卡或紅藍卡(Mdeicare)取得醫保。

喬治亞大學麥考特公共政策學院健保改革中心教授柯勒特(Sabrina Corlette)說，雖然去年接受白卡福利的人數有所增加，但同時透過雇主等私人機構取得保險的人數卻出現減少，她說，主要是因為雇主為員工提供醫療保險的成本不斷上升，導致部分公司企業不得不將保費成本轉嫁給員工，此舉也迫使部分職員退出公司醫保。

伊州沒有投保醫療保險者，主要落在年薪2萬5000元到4萬9999元間的族群，報告指出，約10.8％此收入的工薪族沒有醫保。柯勒特說，這個範圍收入的民眾，常常無法符合申請白卡資格，卻也買不起一般的醫療保險。

另方面，伊州對於無合法居留身分的無證客，也大開醫保方便之門，該州只要年滿42歲的無證移民，均可申請取得類醫療白卡(Medicaid-like)」的服務，除了42歲即可申請伊州類醫療白卡外，現行的該州法律也允許18歲以下或懷孕婦女(包括產後60天)，不需要有合法居留身分，即可申請白卡。

醫療保險 白卡 伊州

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