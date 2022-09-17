我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

民主黨參議員對台灣政策法分歧 憂美中關係火上添油

2022華藝《夢回故鄉》相聚云端 星光薈萃共慶佳節

本報芝加哥訊
《夢回故鄉》相約云端。
《夢回故鄉》相約云端。

又到一年中秋月圓夜，又是一年游子思鄉時。何解遙隔萬里的鄉愁？不如來云端與眾歡聚以慰心懷。芝加哥華人藝術團(簡稱華藝)將於 2022 年 9 月 17 日晚 8:00 點隆重推出綜藝節目——《夢回故鄉》云端專場，誠邀您來欣賞，與芝城僑胞們一起喜迎佳節、共襄盛舉。

2022 年依然受疫情影響，多少同胞想回國探望親人而未能成行，大家都很思念和牽掛萬里之遙的祖國和親人，做夢都想回到故鄉成為了不少人心中的夙願。值此喜迎中秋國慶雙節之際，華藝再次與中國曲藝家協會攜手合作，并聯袂美中地區的部分文藝團體，推出《夢回故鄉》云端演出，呈現一台集金曲演唱、舞蹈表演、上海評彈、相聲表演、夢幻魔術和器樂演奏一體的云端在線綜藝演出。期望大家能度過一個歡樂、喜慶的傳統佳節。

此次與我們相約云端的明星們，他們是--程桂蘭，原總政歌劇團副團長、國家一級演員、著名女高音歌唱家，多年來始終在總政歌劇舞台上擔任一號女主角，主演多部大型歌劇。她年輕時就曾因演唱《太湖美》《莫愁、莫愁》《茉莉花》等歌曲而名揚神州，蜚聲海外。

高博文，上海評彈藝術傳習所（上海評彈團）團長，國家一級演員，上海市曲藝家協會副主席，人稱評彈一哥。陶鶯芸，上海評彈藝朮傳習所（上海評彈團）優秀演員。

姜巍，國家一級演員，青年舞蹈家，畢業於北京舞蹈學院中國古典舞系。憑舞蹈《蘭陵王破陣曲》獲得中國桃李杯金獎，在安徽蚌埠歌劇舞劇院《大禹》擔任男一號。他與駱文博合作表演的《大禹》獲得第十一屆中國舞蹈荷花獎舞劇獎。

駱文博，國家一級演員，青年舞蹈家，北京歌劇舞劇院首席主演。多次登上央視春晚舞台擔任領舞，2022年2月在央視選秀節目《星光大道》中擔任評委。姜巍與駱文博多次擔任舞劇的男女一號主演。

李寅飛，清華大學新聞傳播學院博士，畢業多年后做專職相聲演員，於2016年和2021年兩次在央視春晚登台表演。葉蓬，北京航空航天大學畢業的高材生，原專業是航空器維修，后辭職轉行做專職相聲演員。上過2021年的春晚，兩人是非常好的搭檔，他倆的相聲節目有內涵有知識，備受觀眾稱贊。

歐曉斌，來自陝西的青年魔術大師，國際魔術協會IMS終身會員，中國第一位水下魔術師。他表演的脫口秀魔術《歐買嘎》風靡歐美。

吳小萍，民族女高音歌唱家。蜚聲中國江浙粵地區的著名女高音歌唱家。早年師從海政歌舞團聲樂指導倪祥慶老師，2012年移居美國成為芝加哥華人藝術團獨唱和領唱。代表演出作品：2018年芝加哥華人藝術團在芝加哥成功舉辦兩場《中國民族歌唱家吳小萍專場音樂會》；2021年《仲夏之夜——往日情懷》吳小萍、洛歌民歌對唱云端音樂會。

武航建，著名旅美音樂家（洛歌），原南京軍區前線歌舞團音樂家、音樂編配。現為芝加哥華人藝術團藝術總監，美國洛杉磯中國風影藝制作中心總裁。音樂編配代表作：《走進新時代》、《中國，鮮紅的大陽永不落》。原創音樂代表作：《祝願祖國好》、《親人啊，我等待著你的回還》、《赤子吟》、《我仰望星空》、《高飛吧，銀燕！》等、其創作曲風優美，飽含深情，極具感染力。

這次云端演出除了有眾多明星云集，還有芝加哥華人藝術團、芝加哥愛培中心、芝加哥華星少兒合唱團、芝加哥大學崑玉國樂社和皓舞舞蹈團也有精彩節目呈現，值得期待。

目前《夢回故鄉》云端演出已進入最后的籌備階段。華藝誠邀華社商家的加盟合作和支持，使演出更加精彩圓滿。期待這台名家薈萃、歡聲笑語、星光燦爛的綜藝聯歡為我們帶來精彩的視聽盛宴。

圖片1：《夢回故鄉》相約云端

圖片2.程桂蘭，原總政歌劇團副團長、國家一級演員、著名女高音歌唱家，多年來始終在總政歌劇舞台上擔任一號女主角，主演多部大型歌劇。她年輕時就曾因演唱《太湖美》《莫愁、莫愁》《茉莉花》等歌曲而名揚神州，蜚聲海外。

程桂蘭，原總政歌劇團副團長、國家一級演員、著名女高音歌唱家，多年來始終在總政歌劇...
程桂蘭，原總政歌劇團副團長、國家一級演員、著名女高音歌唱家，多年來始終在總政歌劇舞台上擔任一號女主角，主演多部大型歌劇。她年輕時就曾因演唱《太湖美》《莫愁、莫愁》《茉莉花》等歌曲而名揚神州，蜚聲海外。

芝加哥 歌劇 華人

上一則

全新按摩椅每月最低$83　HiTRONS給您送到家

下一則

旅遊保險

延伸閱讀

製作兒童色情影片等罪成立 勞凱利恐面臨90年刑期

製作兒童色情影片等罪成立 勞凱利恐面臨90年刑期
鐵路罷工在即 Amtrak取消芝長途列車

鐵路罷工在即 Amtrak取消芝長途列車
芝通勤火車Metra 15日晚4路線停駛

芝通勤火車Metra 15日晚4路線停駛
芝天道快速路 20億轉售66%股權

芝天道快速路 20億轉售66%股權
台出土千年紅色玻璃珠 送芝加哥實驗室揭身世之謎

台出土千年紅色玻璃珠 送芝加哥實驗室揭身世之謎
芝加哥9分局：2死槍案非在華埠捷運站發生

芝加哥9分局：2死槍案非在華埠捷運站發生

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬