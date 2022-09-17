2022華藝《夢回故鄉》相聚云端 星光薈萃共慶佳節

《夢回故鄉》相約云端。

又到一年中秋月圓夜，又是一年游子思鄉時。何解遙隔萬里的鄉愁？不如來云端與眾歡聚以慰心懷。芝加哥華人 藝術團(簡稱華藝)將於 2022 年 9 月 17 日晚 8:00 點隆重推出綜藝節目——《夢回故鄉》云端專場，誠邀您來欣賞，與芝城僑胞們一起喜迎佳節、共襄盛舉。

2022 年依然受疫情影響，多少同胞想回國探望親人而未能成行，大家都很思念和牽掛萬里之遙的祖國和親人，做夢都想回到故鄉成為了不少人心中的夙願。值此喜迎中秋國慶雙節之際，華藝再次與中國曲藝家協會攜手合作，并聯袂美中地區的部分文藝團體，推出《夢回故鄉》云端演出，呈現一台集金曲演唱、舞蹈表演、上海評彈、相聲表演、夢幻魔術和器樂演奏一體的云端在線綜藝演出。期望大家能度過一個歡樂、喜慶的傳統佳節。

此次與我們相約云端的明星們，他們是--程桂蘭，原總政歌劇 團副團長、國家一級演員、著名女高音歌唱家，多年來始終在總政歌劇舞台上擔任一號女主角，主演多部大型歌劇。她年輕時就曾因演唱《太湖美》《莫愁、莫愁》《茉莉花》等歌曲而名揚神州，蜚聲海外。

高博文，上海評彈藝術傳習所（上海評彈團）團長，國家一級演員，上海市曲藝家協會副主席，人稱評彈一哥。陶鶯芸，上海評彈藝朮傳習所（上海評彈團）優秀演員。

姜巍，國家一級演員，青年舞蹈家，畢業於北京舞蹈學院中國古典舞系。憑舞蹈《蘭陵王破陣曲》獲得中國桃李杯金獎，在安徽蚌埠歌劇舞劇院《大禹》擔任男一號。他與駱文博合作表演的《大禹》獲得第十一屆中國舞蹈荷花獎舞劇獎。

駱文博，國家一級演員，青年舞蹈家，北京歌劇舞劇院首席主演。多次登上央視春晚舞台擔任領舞，2022年2月在央視選秀節目《星光大道》中擔任評委。姜巍與駱文博多次擔任舞劇的男女一號主演。

李寅飛，清華大學新聞傳播學院博士，畢業多年后做專職相聲演員，於2016年和2021年兩次在央視春晚登台表演。葉蓬，北京航空航天大學畢業的高材生，原專業是航空器維修，后辭職轉行做專職相聲演員。上過2021年的春晚，兩人是非常好的搭檔，他倆的相聲節目有內涵有知識，備受觀眾稱贊。

歐曉斌，來自陝西的青年魔術大師，國際魔術協會IMS終身會員，中國第一位水下魔術師。他表演的脫口秀魔術《歐買嘎》風靡歐美。

吳小萍，民族女高音歌唱家。蜚聲中國江浙粵地區的著名女高音歌唱家。早年師從海政歌舞團聲樂指導倪祥慶老師，2012年移居美國成為芝加哥華人藝術團獨唱和領唱。代表演出作品：2018年芝加哥華人藝術團在芝加哥成功舉辦兩場《中國民族歌唱家吳小萍專場音樂會》；2021年《仲夏之夜——往日情懷》吳小萍、洛歌民歌對唱云端音樂會。

武航建，著名旅美音樂家（洛歌），原南京軍區前線歌舞團音樂家、音樂編配。現為芝加哥華人藝術團藝術總監，美國洛杉磯中國風影藝制作中心總裁。音樂編配代表作：《走進新時代》、《中國，鮮紅的大陽永不落》。原創音樂代表作：《祝願祖國好》、《親人啊，我等待著你的回還》、《赤子吟》、《我仰望星空》、《高飛吧，銀燕！》等、其創作曲風優美，飽含深情，極具感染力。

這次云端演出除了有眾多明星云集，還有芝加哥華人藝術團、芝加哥愛培中心、芝加哥華星少兒合唱團、芝加哥大學崑玉國樂社和皓舞舞蹈團也有精彩節目呈現，值得期待。

目前《夢回故鄉》云端演出已進入最后的籌備階段。華藝誠邀華社商家的加盟合作和支持，使演出更加精彩圓滿。期待這台名家薈萃、歡聲笑語、星光燦爛的綜藝聯歡為我們帶來精彩的視聽盛宴。

圖片1：《夢回故鄉》相約云端

圖片2.程桂蘭，原總政歌劇團副團長、國家一級演員、著名女高音歌唱家，多年來始終在總政歌劇舞台上擔任一號女主角，主演多部大型歌劇。她年輕時就曾因演唱《太湖美》《莫愁、莫愁》《茉莉花》等歌曲而名揚神州，蜚聲海外。