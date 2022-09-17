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返校清單中應包含 COVID 疫苗接種　We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動

本報芝加哥訊
返校清單中應包含 COVID 疫苗接種。
返校清單中應包含 COVID 疫苗接種。

新的學年即將到來。除了購買鉛筆和筆記本並準備好校服之外，接種 COVID-19 疫苗也是學生返校上課的必要一步。所有 6 個月及以上的孩童均可接種 COVID 疫苗，而 5 歲及以上已接種基礎劑疫苗的人群亦可以接種加強針，以延長疫苗保護效果。

截至 8 月 25 日，CDC 數據顯示，5 至 11 歲孩童的完全接種率約為 30%，其中僅有 4% 的孩童接種第一劑加強針。

為提高全國疫苗及加強針接種率，We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動繼續與社區組織展開合作。

亞太裔社區健保組織聯盟 (AAPCHO) 執行董事 Jeffrey Caballero（公共衛生碩士）表示：「接種 COVID-19 疫苗及加強針是保護孩童校內外健康與安全的一個重要步驟，同時也可以為其他親人提供安全保障，特別是多代共居的在美亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民 (AANHPI) 家庭。」

AAPCHO 透過社區衛生工作者 (CHW) 勞動力協作計劃向成員及合作夥伴提供教育培訓。CHW 是一項由聯邦認證合格的醫療中心 (FQHC) 和社區組織共同領導的計劃，旨在擴大 COVID-19 疫苗接種範圍並推動服務於 AANHPI 弱勢群體的教育計劃，所提供服務包括健康教育、口譯及轉介。

「對於因返校而希望孩童接種疫苗及加強針的家庭而言，如果他們面臨語言障礙或者無法獲取相關資源及資訊，我們必須竭盡所能在社區為他們提供服務。」

家長們應該清楚，讓孩童接種疫苗將會：

保護孩童本人。接種疫苗有助於預防重大疾病，並讓孩童參與全學年的面對面學習。COVID 疫苗的研發以安全為重心，如果發生副作用，一般是較輕的。

保護全家，包括家庭中的弱勢成員。接種疫苗不僅可以保護孩童、親屬及家庭中的其他照護人員，也可保護與孩童接觸的其他朋友及親人。

幫助避免中斷面對面學習。無症狀、已接種疫苗的密切接觸者，在接觸 COVID 感染者後可能不需要居家隔離。接種疫苗有助於確保全體師生的在校安全。

有助於避免取消課外活動、體育運動及其他活動。如果所有參與人員均已接種最新COVID 疫苗，則諸如體育運動、樂隊和合唱團之類的活動會更安全，並且更可能繼續進行而不出現中斷。

讓孩子們繼續做他們喜歡的事情。接種疫苗可以讓孩子們不喪失童年的樂趣，譬如留宿聚會、生日派對、體育賽事等等。

一旦返校上課，孩子們接觸到 COVID 的機會就會增加。家長們可以考慮讓孩子佩戴舒適且貼合的口罩作為附加保護措施。如果孩子出現 COVID 症狀或接觸過檢測結果呈陽性的人士，家長同樣也應該讓孩子居家隔離並接受檢測。

無論其移民身份或醫保狀態為何，所有 6 個月及以上的美國居民均可免費接種疫苗。如需更多資訊及尋找疫苗，請瀏覽 www.vaccines.gov。  

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