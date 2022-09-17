吸引全球幻迷的目光　世界科幻大會正式進入“成都時間”

世界科幻大會成都推廣團隊。

美國芝加哥 時間9月5日15時許，在第80屆世界科幻大會上，成都代表團從芝加哥組委會手中接過世界科幻大會的旗幟，標志著世界科幻大會正式進入“成都時間”。

2022雨果獎頒發19項獎項

芝加哥世界科幻大會開啟幻迷“科幻盛宴”

世界科幻大會由世界科幻協會主辦，是當今世界上最受矚目、曆史最悠久、規模和影響力最大的科幻文化主題活動。其頒發的“雨果獎”被譽為“科幻界的諾貝爾獎 ”。

此次芝加哥世界科幻大會維持了一貫的龐大規模，在案活動總數達1405項，包含學術研討會、粉絲交流會等多種形式，涉及動漫、影視、Cosplay、手工、寫作和出版等多個主題，涵蓋藝術、曆史、音樂、游戲、文學、科技、社會等不同領域。全球51個國家、地區，約4000名幻迷在芝加哥，享受了一場精彩的“科幻盛宴”。備受幻迷關注的“2022年雨果獎獲獎名單”也於當地時間9月4日晚8點正式揭曉，共頒布了19項獎項，其中阿卡迪·馬丁憑借《名為和平的荒蕪》獲得“最佳長篇小說 ”、貝基·錢伯斯憑借《野蠻生長的詩歌》獲得“最佳長中篇小說”、蘇珊·帕爾梅憑借《失落方舟上的機器人》獲得“最佳短中篇小說”、莎拉·平斯克憑借《橡樹心的聚集地》獲得“最佳短篇小說”……

成都科幻協會代表團出使芝加哥

東方文化、古蜀文明、成都科幻元素成為幻迷焦點

成都作為第81屆世界科幻大會主辦城市積極參與本屆大會。成都市科幻協會代表團在科幻大會上開展了為期5天的成都推介。其中，“2023年成都世界科幻大會展位”“成都派對”“成都絲綢朋克論壇”等活動，以源遠流長的東方文化、奇思妙想的巴蜀文明、神秘的成都科幻元素，深深吸引著在場幻迷、科幻大咖。

8歲的小幻迷 Lily 是熊貓的忠實粉絲，當她看見成都展位上的熊貓玩偶后十分激動：“我非常想去熊貓的故鄉中國看看。”

本屆雨果獎最佳編輯得主尼爾·克拉克曾經參加過2017年中國（成都）科幻大會，當時成都幻迷們的熱情給他留下了深刻的印象，還收到了一份禮物：一位6歲的小孩將自己的畫作送給了他。對於2023年成都世界科幻大會，克拉克表示非常期待，希望能在會上見到老朋友，更希望能有機會參觀金沙遺址。他相信古蜀文明能夠帶給他新的靈感。

芝加哥世界科幻大會榮譽主賓伊迪·斯特恩，作為全球最知名的科幻收藏家之一，在成都推介現場表示，他將對成都世界科幻大會開放自己的藏品，助力科幻在中國迎來黃金時代。

值得一提的是，此次成都推廣受到了芝加哥華僑的全力支持。得知世界科幻大會成都推廣團隊遠道而來，芝加哥地區華人華僑聯合會名譽主席、美中餐飲協會會長胡曉軍趕來助陣，看見老鄉他有點小激動，忙著拍照傳給自己的中外朋友。他說成都作為中國科幻之都實至名歸，他身在異鄉為此驕傲“明年我們在成都見！”中美文化藝術中心何達權主席帶著書法家、琵琶演奏家趕來助興，墨香和幽雅的琴聲在派對現場彌漫、縈繞，讓參加大會的國外科幻界朋友十分著迷。

“延續傳統+創新舉措”

2023成都世界科幻大會將為幻迷們帶來下一場驚喜

“以科幻為媒，在中西社群間去打破邊界、融通文化、促進理解，這不僅是一種可能性，更是成都世界科幻大會組委會孜孜以求的未來願景。”成都世界科幻大會代表團表示，明年的世界科幻大會將以“共生紀元”為主題。希望在這個全球科幻舞台上讓科幻文化跨界交流、共同成長。“此外，大會將繼續遵循世界科幻協會傳統，舉行雨果獎評選、商務會議等活動，并進行2025年世界科幻大會選址投票。

”

此外，2023年成都世界科幻大會還將有更多創新舉措，如超大型的湖畔派對、以元宇宙加持線上科幻大會、線上重現科幻小說場景等。同時，大會將展示神秘東方元素，包括絲竹、蜀繡等與科幻結合的絲綢朋克。大會還計划邀請從美國“退休”回到成都養老的大熊貓作為大會的特別“聯合主席”，與幻迷一起打卡成都的美食、古蜀文明、旅游景點、科幻場景。成都代表團表示，希望全世界幻迷、科幻機搆都能建言獻策。成都世界科幻大會組委會將結合大家的建議，努力打造一屆具有中國特色，兼具古蜀文明與科幻元素。