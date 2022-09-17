我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

民主黨參議員對台灣政策法分歧 憂美中關係火上添油

吸引全球幻迷的目光　世界科幻大會正式進入“成都時間”

本報芝加哥訊
世界科幻大會成都推廣團隊。
世界科幻大會成都推廣團隊。

美國芝加哥時間9月5日15時許，在第80屆世界科幻大會上，成都代表團從芝加哥組委會手中接過世界科幻大會的旗幟，標志著世界科幻大會正式進入“成都時間”。

2022雨果獎頒發19項獎項

芝加哥世界科幻大會開啟幻迷“科幻盛宴”

世界科幻大會由世界科幻協會主辦，是當今世界上最受矚目、曆史最悠久、規模和影響力最大的科幻文化主題活動。其頒發的“雨果獎”被譽為“科幻界的諾貝爾獎”。

此次芝加哥世界科幻大會維持了一貫的龐大規模，在案活動總數達1405項，包含學術研討會、粉絲交流會等多種形式，涉及動漫、影視、Cosplay、手工、寫作和出版等多個主題，涵蓋藝術、曆史、音樂、游戲、文學、科技、社會等不同領域。全球51個國家、地區，約4000名幻迷在芝加哥，享受了一場精彩的“科幻盛宴”。備受幻迷關注的“2022年雨果獎獲獎名單”也於當地時間9月4日晚8點正式揭曉，共頒布了19項獎項，其中阿卡迪·馬丁憑借《名為和平的荒蕪》獲得“最佳長篇小說”、貝基·錢伯斯憑借《野蠻生長的詩歌》獲得“最佳長中篇小說”、蘇珊·帕爾梅憑借《失落方舟上的機器人》獲得“最佳短中篇小說”、莎拉·平斯克憑借《橡樹心的聚集地》獲得“最佳短篇小說”……

成都科幻協會代表團出使芝加哥

東方文化、古蜀文明、成都科幻元素成為幻迷焦點

成都作為第81屆世界科幻大會主辦城市積極參與本屆大會。成都市科幻協會代表團在科幻大會上開展了為期5天的成都推介。其中，“2023年成都世界科幻大會展位”“成都派對”“成都絲綢朋克論壇”等活動，以源遠流長的東方文化、奇思妙想的巴蜀文明、神秘的成都科幻元素，深深吸引著在場幻迷、科幻大咖。

8歲的小幻迷 Lily 是熊貓的忠實粉絲，當她看見成都展位上的熊貓玩偶后十分激動：“我非常想去熊貓的故鄉中國看看。”

本屆雨果獎最佳編輯得主尼爾·克拉克曾經參加過2017年中國（成都）科幻大會，當時成都幻迷們的熱情給他留下了深刻的印象，還收到了一份禮物：一位6歲的小孩將自己的畫作送給了他。對於2023年成都世界科幻大會，克拉克表示非常期待，希望能在會上見到老朋友，更希望能有機會參觀金沙遺址。他相信古蜀文明能夠帶給他新的靈感。

芝加哥世界科幻大會榮譽主賓伊迪·斯特恩，作為全球最知名的科幻收藏家之一，在成都推介現場表示，他將對成都世界科幻大會開放自己的藏品，助力科幻在中國迎來黃金時代。

值得一提的是，此次成都推廣受到了芝加哥華僑的全力支持。得知世界科幻大會成都推廣團隊遠道而來，芝加哥地區華人華僑聯合會名譽主席、美中餐飲協會會長胡曉軍趕來助陣，看見老鄉他有點小激動，忙著拍照傳給自己的中外朋友。他說成都作為中國科幻之都實至名歸，他身在異鄉為此驕傲“明年我們在成都見！”中美文化藝術中心何達權主席帶著書法家、琵琶演奏家趕來助興，墨香和幽雅的琴聲在派對現場彌漫、縈繞，讓參加大會的國外科幻界朋友十分著迷。

“延續傳統+創新舉措”

2023成都世界科幻大會將為幻迷們帶來下一場驚喜

“以科幻為媒，在中西社群間去打破邊界、融通文化、促進理解，這不僅是一種可能性，更是成都世界科幻大會組委會孜孜以求的未來願景。”成都世界科幻大會代表團表示，明年的世界科幻大會將以“共生紀元”為主題。希望在這個全球科幻舞台上讓科幻文化跨界交流、共同成長。“此外，大會將繼續遵循世界科幻協會傳統，舉行雨果獎評選、商務會議等活動，并進行2025年世界科幻大會選址投票。

此外，2023年成都世界科幻大會還將有更多創新舉措，如超大型的湖畔派對、以元宇宙加持線上科幻大會、線上重現科幻小說場景等。同時，大會將展示神秘東方元素，包括絲竹、蜀繡等與科幻結合的絲綢朋克。大會還計划邀請從美國“退休”回到成都養老的大熊貓作為大會的特別“聯合主席”，與幻迷一起打卡成都的美食、古蜀文明、旅游景點、科幻場景。成都代表團表示，希望全世界幻迷、科幻機搆都能建言獻策。成都世界科幻大會組委會將結合大家的建議，努力打造一屆具有中國特色，兼具古蜀文明與科幻元素。

世界科幻大會成都推廣團隊。
世界科幻大會成都推廣團隊。
大芝加哥地區華人華僑聯合會名譽主席、美中餐飲協會會長胡曉軍（中）出席會議
大芝加哥地區華人華僑聯合會名譽主席、美中餐飲協會會長胡曉軍（中）出席會議
中美文化藝術中心何達權 主席（左） 等人向世界科幻大會成都推廣團隊贈送書法字畫。
中美文化藝術中心何達權 主席（左） 等人向世界科幻大會成都推廣團隊贈送書法字畫。
遠道而來參加世界科幻大會成都推廣團隊。
遠道而來參加世界科幻大會成都推廣團隊。

芝加哥 小說 諾貝爾獎

上一則

新澤西西東大學給華裔教授梁伯華頒發“終身成就獎”

下一則

返校清單中應包含 COVID 疫苗接種　We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動

延伸閱讀

台出土千年紅色玻璃珠 送芝加哥實驗室揭身世之謎

台出土千年紅色玻璃珠 送芝加哥實驗室揭身世之謎
美國核發簽證 俄羅斯外長可參加聯合國大會

美國核發簽證 俄羅斯外長可參加聯合國大會
全美黃氏宗親會 第27屆懇親大會

全美黃氏宗親會 第27屆懇親大會
聯合國大會在即 加拿大僑界聲援台灣入聯

聯合國大會在即 加拿大僑界聲援台灣入聯
聯合國大會通過決議 籲俄立即停止對烏克蘭作戰

聯合國大會通過決議 籲俄立即停止對烏克蘭作戰
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬