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芝天道快速路 20億轉售66%股權

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥90/94號公路經常塞車，因此不少前往印州的駕駛寧願使用單趟過路費要5.9元的「天道」。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥90/94號公路經常塞車，因此不少前往印州的駕駛寧願使用單趟過路費要5.9元的「天道」。(特派員黃惠玲／攝影)

銜接芝加哥市與印第安納州、堪稱中西部地區收取最高過路費的「天道」(Skyway)路段再度轉手，來自澳洲的基建設施運營商Atlas Arteria13日宣布，已經與原持有該路段股權的加拿大公司達成協議，將以高達20.13億元，收購Skyway多達66.67%股權。

芝加哥Skyway是由芝加哥市於1958年建造，為一條長約7.8哩的收費公路，「天道」原為芝加哥市府擁有，不過，2005年當時市長戴利市長，為了籌措短缺的市府資金，就把這段「天道」高速路「私有化」，以18億3000萬元的代價，將該公路99年的管轄權售給一家私人公司Cintra-Macquarie Consortium，並簽訂99年的使用權。

2015年，Cintra-Macquarie Consortium將這項管理權，以28億出售給加拿大一家退休基金管理項目「安大略教師退休金計畫」(Ontario Teachers' Pension Plan)，換句話說，短短10年，Cintra-Macquarie Consortium光轉賣合約，就賺進高達10億價差。

安大略教師退休金計畫接受至今，雙方合約還剩81年才會到期。

這段高速路主要是把印第安納州的收費公路與芝加哥南區的丹萊恩高速路(Dan Ryan Expy)連接，儘管比不用收費的90/94路段距離長，但因為通常車輛較少，因此在交通尖峰期，仍有不少駕駛願意花單趟5.9元的過路費使用此路段。

Atlas Arteria持有將近67%的股權同時，「安大略教師退休金計畫」將保留其在芝加哥Skyway的33.33%股權。此次Atlas收購的多數股權價格為20.13億元，需獲得包括芝加哥市在內的監管部門的批准。

根據官網www.chicagoskyway.org，2005年芝市府首度將所有權出售時的過路費僅為2元，2008年前漲到2.5元，2011年前費用為3元，到2013年前增至3.5元，2015前年4元，2017年前再度調升到4.5元，到2022年已經調高到5.9元，漲幅將近三倍。Skyway平均每天有3.8萬輛車子通過，每年進帳約在一億元上下。

芝加哥 退休金 印第安納州

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