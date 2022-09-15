芝通勤火車Metra 15日晚4路線停駛

因應16日可能的鐵路罷工 ，芝加哥 地區的大都會 通勤火車系統(Metra)14日宣布，四條通勤火車路線：BNSF、Union Pacific North、Union Pacific Northwest、Union Pacific West，將從15日晚間開始暫停行駛，如計畫在該時段搭乘班車的民眾，務必提前做好交通計畫。

Metra表示，由於上述四條線路都是使用貨運軌道，如果鐵路罷工啟動，這些路線的列車嚴重受到衝擊，根據官網顯示，列車停駛班次與時間如下：

●BNSF路線：15日晚間8時以後，從西郊奧羅拉(Aurora)進城的1296、1298、1300、1302停駛；同日晚間9時30分以後，從芝加哥出城的1289、1291、1293、1295班車停駛。

●Union Pacific North路線：晚間10時以後，從瓦其根(Waukegan)出發的372、374進城列車停駛；晚間9時30分以後，從芝加哥出城的371、373、375、377均取消。

●Union Pacific Northwest路線：晚間9時30分以後進城的666、668列車取消；晚間9時30分從芝加哥出城的661、663、665、601列車取消。

●Union Pacific West路線：當天9時15分以後從Elburn進城的列車68號取消；晚間9時30分從芝加哥出城的列車69、71號停駛。

Metra表示，假使16日鐵路罷工，上述路線的列車將全部暫時停駛，屆時計畫搭乘者，應先做好出行交通計畫因應。