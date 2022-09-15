疫情影響 芝街頭Divvy單車難求

疫情後芝城民眾、遊客租用共享單車的意願大增，加上維修損壞自行車人工缺乏，導致街頭可用單車減少。(Divvy官方臉書)

新冠疫情 期間，芝加哥 市的單車族明顯增加，該市提供共享單車服務的Divvy系統數據顯示，今年4月開始，騎乘自行車人士激增，導致街頭巷尾的Divvy租車站時常出現「一車難租」的窘況。

芝加哥運輸局(CDOT)表示，免與他人同處室內空間的單車，讓經歷疫情的民眾、遊客租用意願大幅提升，今年4月起，Divvy可布署到街頭租用站的單車數量，跌到僅剩63.9%，這也是2019年該搭車共享服務推出以來的新低點，到6月份此比率再次下降至58.8%。

統計指出，今年夏季的騎乘次數保持強勁，Divvy的數據顯示，4月、5月和6月的自行車租用次數高於前一年。專家分析，愈來愈多的電動單車(eBike)加入營運，是導致街頭共享自行車數量減少的原因之一，此外，許多損壞的單車送修，但因為缺乏足夠維修人力，導致些車子回到街頭的時間拉長，也成為可用單車數量縮水的原因。

CDOT表示，致力於確保芝加哥人都能獲得安全便捷的交通選擇，單車共享系統的完備不可或缺， 雖然Divvy的規模和受歡迎程度持續增長，但居民卻出現找不到車子可租騎時，就應該進一步改善系統。

從2019年以來，Divvy共在芝城先後增加了8500輛自行車供租用，而其中非電動的單車僅有500台。Divvy發言人施羅德(Erica Schroeder)表示，希望在今年年底前達到該市電動單車到1萬500輛的目標。

不過，對於增加電動單車服務的計畫，大都會 規畫委員會主管維尼克(Audrey Wennink)說，租用電動單車雖然更方便省力，但費用也比一般傳統自行車高，一旦電動單車逐漸取代傳統自行車，民眾將無力負擔，或只能被迫支付高價租用電車。