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鐵路罷工在即 Amtrak取消芝長途列車

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Amtrak宣布取消芝加哥出發的多條長程路線列車。(Amtrak官方臉書截圖)
Amtrak宣布取消芝加哥出發的多條長程路線列車。(Amtrak官方臉書截圖)

面對即將可能發生的全國鐵路大罷工，美鐵(Amtrak)宣布取消部分從芝加哥出發的長途路線，即日起，包括芝加哥到舊金山、太平洋西北區及洛杉磯間的火車將暫停行駛。

由於美國鐵路公司與主要兩個工會的談判目前陷入僵局，如果到16日前達不成協議，兩個工會的5萬7000名會員可能拒絕上班，或是鐵路公司可能拒絕員工上班，結果將導致罷工和停工。

美鐵表示，除了芝加哥出發的長途列車暫停行駛外，從15日起，所有長程火車全部班次取消。美鐵稱，取消這些列車，主要希望避開一旦貨運鐵路工人罷工的話，可能會對加州Zephyr、Empire Builder、Southwest Chief以及德州Eagle等路線造成干擾。

雖然美鐵員工並沒有參加這次的工會談判，但幾乎美國東北部的鐵路線路都由貨運鐵路擁有、維護與管理，因此一旦罷工仍將對客運列車帶來影響。根據指出，達成協議的最大障礙是部分主要鐵路運營商的計點考勤政策，鐵路列車長和鐵路工程師抱怨他們沒有一天的帶薪和不帶薪病假，因此即使是因為看醫生和家有急事而缺勤也會受到處罰，最嚴重的會被解職。

但鐵路方的代表在談判中否認工人沒有病假，表示計點考勤政策是必要的，可保證在人力不足的情況下，有足夠的員工上班。

美鐵發出聲明表示，如果工會談判無法達成協議，對目前線路進行調整是必要措施，希望載貨運鐵路服務中斷前，將所有旅客順利送抵到站。

聯邦法律禁止在16日前進行貨運鐵路罷工，假使工會與資方無法達成協議，國會可以出面進行干預來阻止停工，美鐵則是先行採取了預防策略。

鐵路公司表示，他們從12日開始，已經減少運輸危險材料與化學品，以確保如果罷工的話，這些危險產品不會滯留在鐵道上導致安全疑慮。

除了運送貨物與美鐵載客列車外，貨運鐵軌也承接了一些大都會火車通勤班車的行駛，大都會火車通勤系統表示，一旦罷工會對每天列車時刻造成影響。

罷工 芝加哥 大都會

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