2023年奧巴馬醫療保險 美亞健康協會即日起為您提前登記

美亞健康協會即日起為您提前登記2023年奧巴馬醫療保險，歡迎洽詢！

2023年奧巴馬保險 申請開放期從2022年11月1日到2023年1月15日，美亞健康協會現在就為您提前登記。美亞持有政府執照的保險顧問經驗豐富，認真負責，講普通話/廣東話/英語/西班牙語。并為您和家庭提供免費的面對面或線上的福利 計划申請服務。

凡是在美亞申請奧巴馬健康保險的客戶，我們提供額外的福利，包括：奧巴馬保險的后續服務，更換家庭醫生，繳納月費及其它相關服務，優先申請各類福利，免費乙肝、甲肝驗血檢查，免費免疫預防針（包括乙肝、甲肝、帶狀皰疹等），美亞健康福利活動優先通知，美亞現在就開始提前接受預約登記。您可以復制下面的鏈接到瀏覽器，填表登記預約：https://forms.gle/CKcL9RMzKzkML4q49或者長按/掃描下面的二維碼登記預約：

福利計划申請服務，50歲或以上的長者，您或您的家人需要幫助申請以下任何福利計划嗎？白卡 (Medicaid),紅藍卡 (Medicare),紅藍卡月費減免 (Medicare Saving Program),糧食券 (SNAP),社安輔助金 (SSI),社安殘疾保險(SSDI)奧巴馬醫保 (Marketplace Insurance),低收入家庭能源補助 (LIHEAP-DVP),(目前僅有一次性補助）,請聯系我們預約！電話：(312) 225-8659,(312) 225-8708，地址：230 Cermak Rd, Chicago, IL 60616(二樓)辦公時間：周一至周五（9am-5pm）。

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機搆、政府公共健康部門和志願者等都有合作。

美亞健保與健康檢查部門電話：(312) 225-8659，地址：230 W. Cermak Rd, 二樓, Chicago，美亞心理健康診所電話：(312) 285-2287，地址：238 W. Cermak Rd, 二樓 2A, Chicago，美亞職業介紹部門電話：(312) 285-2316，地址：238 W. Cermak Rd, 三樓 3B, Chicago，辦公時間周一至周五，早上9點-下午5點，美亞網址：https://maha-us.org。