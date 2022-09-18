芝加哥協會會長理事改選　線上科技投票 佛光人實踐人間佛教

青年分團團長王彬馨等接受授旗、授證。

國際佛光會芝加哥 協會於9月3日召開2022年度第六屆第三次會員大會暨會長，理事改選。大會工作報告議案討論，會長理事改選並展望未來，全程中英雙語同步進行。疫情期間透過線上弘法，利用科技推陳出新來弘揚人間佛教。

回顧過去一年的活動，新年伊始，英文分會與多元宗教代表，參加『祈福和平會議』；春節期間，舉辦『線上佛光山巡禮』 歡喜團拜獻祝福；佛光會成立三十週年慶，推出奮起飛揚『影像特展』；北美『佛光青年聯誼』佛青雲端 歡聚；響應全球復蔬運動，舉辦三次『熱情澎湃 公益路跑』。在介紹新會員及會員宣誓後，協會周邁平會長頒發年度優秀會員獎。獲獎者：郭笑榮師姐，陳東寶師兄，馮錦秀師姐及 Lauren Pittelli 師姐。

芝加哥佛光山監寺 有恆法師領導選務組，在說明投票 規則後，所有會員於線上投票，選出新任理事，再由新任理事們，推選出新任會長王克英，副會長郭雲及馮漢忠。芝加哥佛光協會各分會於會議前，改選了下屆分會會長、 副會長及委員。第一分會：會長劉櫻雪、副會長李春勇，第二分會：會長許標金 、副會長陳東寶 , 英文分會: 會長Stephen Haverkos 、副會長Dean Isensee，第三分會的會長、副會長及委員皆留任。今年剛成立的青年分團，由王彬馨任分團團長。新任會長團長們披上肩帶，展示會旗以及接受當選證書；並禮聘汪良峰師兄，續任三年顧問一職， 由住持頒發聘書。汪顧問也於會中分享學佛心得與經驗。

協會會長周邁平分享參與及承擔協會各項活動的感受經驗，從求佛，學佛，到行佛，成就他人，圓滿自己。希望芝加哥佛光人，繼往開來，將人間佛教的因緣，透過各項活動，昇華自己，進一步將信仰實踐在生活中，傳承給下一代，成為信仰傳承的典範。

芝加哥佛光山住持 永嘉法師開示，新任會長、副會長、委員幹部，這都是一個「代表象徵」，每位佛光人都非常重要，秉著制度領導,集體創作,大家仍然要繼續熱情參與，服務奉獻，展現智慧與創新，實現菩薩的精神！佛光山是人間佛教菩薩道場，佛教修行重視『行解並重』，而佛光會就是提供大眾在行門上自我檢視與教法實現的平台。期許會員們，能以師心為己心、以師志為己志，秉持佛陀慈悲的精神，在菩薩道上累積資糧,繼續奮起飛揚。