我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

芝加哥協會會長理事改選　線上科技投票 佛光人實踐人間佛教

本報芝加哥訊
青年分團團長王彬馨等接受授旗、授證。
青年分團團長王彬馨等接受授旗、授證。

國際佛光會芝加哥協會於9月3日召開2022年度第六屆第三次會員大會暨會長，理事改選。大會工作報告議案討論，會長理事改選並展望未來，全程中英雙語同步進行。疫情期間透過線上弘法，利用科技推陳出新來弘揚人間佛教。

回顧過去一年的活動，新年伊始，英文分會與多元宗教代表，參加『祈福和平會議』；春節期間，舉辦『線上佛光山巡禮』 歡喜團拜獻祝福；佛光會成立三十週年慶，推出奮起飛揚『影像特展』；北美『佛光青年聯誼』佛青雲端歡聚；響應全球復蔬運動，舉辦三次『熱情澎湃 公益路跑』。在介紹新會員及會員宣誓後，協會周邁平會長頒發年度優秀會員獎。獲獎者：郭笑榮師姐，陳東寶師兄，馮錦秀師姐及 Lauren Pittelli 師姐。

芝加哥佛光山監寺 有恆法師領導選務組，在說明投票規則後，所有會員於線上投票，選出新任理事，再由新任理事們，推選出新任會長王克英，副會長郭雲及馮漢忠。芝加哥佛光協會各分會於會議前，改選了下屆分會會長、 副會長及委員。第一分會：會長劉櫻雪、副會長李春勇，第二分會：會長許標金  、副會長陳東寶 , 英文分會: 會長Stephen Haverkos 、副會長Dean Isensee，第三分會的會長、副會長及委員皆留任。今年剛成立的青年分團，由王彬馨任分團團長。新任會長團長們披上肩帶，展示會旗以及接受當選證書；並禮聘汪良峰師兄，續任三年顧問一職， 由住持頒發聘書。汪顧問也於會中分享學佛心得與經驗。

協會會長周邁平分享參與及承擔協會各項活動的感受經驗，從求佛，學佛，到行佛，成就他人，圓滿自己。希望芝加哥佛光人，繼往開來，將人間佛教的因緣，透過各項活動，昇華自己，進一步將信仰實踐在生活中，傳承給下一代，成為信仰傳承的典範。

芝加哥佛光山住持 永嘉法師開示，新任會長、副會長、委員幹部，這都是一個「代表象徵」，每位佛光人都非常重要，秉著制度領導,集體創作,大家仍然要繼續熱情參與，服務奉獻，展現智慧與創新，實現菩薩的精神！佛光山是人間佛教菩薩道場，佛教修行重視『行解並重』，而佛光會就是提供大眾在行門上自我檢視與教法實現的平台。期許會員們，能以師心為己心、以師志為己志，秉持佛陀慈悲的精神，在菩薩道上累積資糧,繼續奮起飛揚。

永嘉法師頒發聘書，汪良峰續任佛光會顧問。
永嘉法師頒發聘書，汪良峰續任佛光會顧問。
佛教本土化，英文分會舊任會長Cindy Thomas 與新任會長 Stephen...
佛教本土化，英文分會舊任會長Cindy Thomas 與新任會長 Stephen Haverkos交接
感謝永嘉法師 覺麟法師 有恆法師的帶領及2022年理事幹部們對佛法的護持。
感謝永嘉法師 覺麟法師 有恆法師的帶領及2022年理事幹部們對佛法的護持。
芝加哥佛光會新任理事名單。
芝加哥佛光會新任理事名單。
Lauren Pittelli榮獲2022年優秀會員獎
Lauren Pittelli榮獲2022年優秀會員獎
芝加哥佛光山監寺 有恆法師帶領選務組，說明線上投票規則
芝加哥佛光山監寺 有恆法師帶領選務組，說明線上投票規則

芝加哥 投票 雲端

上一則

華埠更好團結聯盟（CBCAC）辦公室喬遷

下一則

全美黃氏宗親會第27屆懇親代表大會　芝加哥黃國銘榮鷹美東正總長實至名歸

延伸閱讀

芝加哥9分局：2死槍案非在華埠捷運站發生

芝加哥9分局：2死槍案非在華埠捷運站發生
華埠中秋嘉年華 6小時馬拉松演出無冷場

華埠中秋嘉年華 6小時馬拉松演出無冷場
伊州居民福利 芝博物館推出秋季免費日

伊州居民福利 芝博物館推出秋季免費日
化煩惱為清淨

化煩惱為清淨
芝加哥計程電動飛機來了 預計2026年升空

芝加哥計程電動飛機來了 預計2026年升空
芝城安良工商會慶祝創立115年 期再創輝煌

芝城安良工商會慶祝創立115年 期再創輝煌

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出