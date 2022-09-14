伊州居民福利 芝博物館推出秋季免費日

芝加哥謝德水族館擁有種類繁多的水中生物，圖為最受歡迎之一的小白鯨。(謝德水族館官網)

最近想參觀芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)、富地博物館 (Field Museum)的伊利諾州 州民有福了，這兩家位於密西根湖畔的博物館，在9月、10月推出多天憑伊州 身分證可免費入場的優惠。

富地博物館的伊州州民免費入場日，9月份有14、120、21、27、28日，10月的4日、5、11、12、18、19、25、26日也都可免費入場參觀，博物館表示，免費日前往參觀的伊州民眾不需提前上網預約，只要直接前往博物館索取門票即可，如果想觀看特別展覽或3D電影的話，在以上免門票日也可享有伊州州民票價優惠。

博物館提醒，州民務必記得攜帶伊州身分證或駕照到場，才能拿到免費門票，詳情可查詢官網：https://reurl.cc/aGX25Z

個人門票高達39.95元的謝德水族館13日宣布，將在9月份的周一、周二、周三推出伊利諾州州民免費入場活動，即起14日、20日、21日、26日、27日與28日，只要是伊州居民，均可上網索取免費門票，水族館一般開放時間為上午9時到傍晚5時，但在免費日將延長為上午9時到晚間9時開放，預約門票網址：https://reurl.cc/ERmEpa

此外，同樣位於密西根湖畔的芝加哥艾德勒天文館(Adler Planetarium)，在每周三下午4時到晚間10時，將免費開放伊州居民入場，不過，如有計畫前往，最好先查詢官網免費日當天是否有特別私人活動暫停開放，詳情可查：https://reurl.cc/kEpDqq。