我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

伊州居民福利 芝博物館推出秋季免費日

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥謝德水族館擁有種類繁多的水中生物，圖為最受歡迎之一的小白鯨。(謝德水族館官網)
芝加哥謝德水族館擁有種類繁多的水中生物，圖為最受歡迎之一的小白鯨。(謝德水族館官網)

最近想參觀芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)、富地博物館(Field Museum)的伊利諾州州民有福了，這兩家位於密西根湖畔的博物館，在9月、10月推出多天憑伊州身分證可免費入場的優惠。

富地博物館的伊州州民免費入場日，9月份有14、120、21、27、28日，10月的4日、5、11、12、18、19、25、26日也都可免費入場參觀，博物館表示，免費日前往參觀的伊州民眾不需提前上網預約，只要直接前往博物館索取門票即可，如果想觀看特別展覽或3D電影的話，在以上免門票日也可享有伊州州民票價優惠。

博物館提醒，州民務必記得攜帶伊州身分證或駕照到場，才能拿到免費門票，詳情可查詢官網：https://reurl.cc/aGX25Z

個人門票高達39.95元的謝德水族館13日宣布，將在9月份的周一、周二、周三推出伊利諾州州民免費入場活動，即起14日、20日、21日、26日、27日與28日，只要是伊州居民，均可上網索取免費門票，水族館一般開放時間為上午9時到傍晚5時，但在免費日將延長為上午9時到晚間9時開放，預約門票網址：https://reurl.cc/ERmEpa

此外，同樣位於密西根湖畔的芝加哥艾德勒天文館(Adler Planetarium)，在每周三下午4時到晚間10時，將免費開放伊州居民入場，不過，如有計畫前往，最好先查詢官網免費日當天是否有特別私人活動暫停開放，詳情可查：https://reurl.cc/kEpDqq

伊州 博物館 伊利諾州

上一則

新冠與猴痘講座 美亞健康協會9月15日舉辦

下一則

達福區慶教師節 10月1日線上敬師

延伸閱讀

退休好去處 華府博物館資源全美居冠

退休好去處 華府博物館資源全美居冠
有藝思／博物館日 9/17近千家免費參觀

有藝思／博物館日 9/17近千家免費參觀
華府航太博物館今秋重開 9/14起送門票

華府航太博物館今秋重開 9/14起送門票
裝太陽能板 伊州家庭可獲7成補助

裝太陽能板 伊州家庭可獲7成補助
伊州州務卿 Jesse White 亞裔事務顧問委員會主席Sam Ma主辦現場換駕照服務

伊州州務卿 Jesse White 亞裔事務顧問委員會主席Sam Ma主辦現場換駕照服務
伊州車險節節漲 專家教招省保費

伊州車險節節漲 專家教招省保費

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50
聯航積極籌畫發展空中計程機市場，圖為該公司向EAM訂購的200架電動飛機機型。(EAM官網截圖)

芝加哥計程電動飛機來了 預計2026年升空

2022-09-10 02:15

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國