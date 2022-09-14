華埠中秋嘉年華 6小時馬拉松演出無冷場

芝城「但願人長久、千里共嬋娟」中秋嘉年華日前在華埠廣場熱鬧登場，圖為參與嘉賓。(主辦方提供)

一年一度的芝加哥 中秋嘉年華「但願人長久、千里共嬋娟」日前在華埠廣場熱鬧登場，長達六個小時的精彩歌舞，以及現場布置的超級月亮，吸引了眾多民眾、遊客駐足，濃濃的節慶氣氛，更帶動華埠消費人氣。

超級月亮吸引許多遊客合影。(主辦方提供)

今年的嘉年華由亞裔文化中心主辦，美中餐飲協會、福建總商會、美亞健康協會、芝加哥香港 華協會合辦。包括第11區區長李慧華、25區區長盧漢士均到場同慶。

亞裔文化中心校長徐婕雯、美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會執行主任劉紅、福建總商會副會長柳星、香港華協會代表梅小平、聯豐集團代表翁岩松等人向社區耆老、觀眾派送中秋禮包，祝福大家節日快樂安康。

亞裔文化中心校長徐婕雯(後排右一)感謝所有參與及贊助的個人與商家、社團。(主辦方提供)

主辦方並對參與支持商家ADG、聯豐集團、恆泰食品批發、芝加哥中文學校、Eye Level 學習中心、AM Center、香港超市、百佳超市、88超市、永勝旅遊、唯美太平洋公司、其利食品、21世紀地產公司、天元建築發展有限公司、強記餐廳的慷慨贊助。

歌舞演出情形。(主辦方提供)

韓國Kpop歌舞表演。(主辦方提供)

文娛節目首先由芝加哥人民藝術團表演應時的二重唱「十五的月亮」開場、接著芝加哥中文學校的一群可愛的小朋友說唱「夜靜思」與歌舞；快樂有我健身 隊的「掀起妳的蓋頭來」，從下午2時到晚上8時，節目毫無冷場，無論是芝加哥人民藝術團、芝加哥中文學校、芝加哥飛天藝術中心、168健身隊、快樂有我健身隊等藝術團體的歌舞，都獲得台下觀眾熱烈掌聲。

今年主辦單位特別在舞台旁安裝了一人半高的大型月亮，栩栩如生的大月亮，吸引許多人前往合影留念，也增添了過節氣氛。