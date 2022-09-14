芝加哥9分局：2死槍案非在華埠捷運站發生

誤傳在華埠紅線捷運站發生的兩死槍案，警方澄清地點其實是在風城烤排與威士基餐館前人行道。( google map)

芝加哥警局表示，剛結束的周末在靠近華埠 的南環區發生兩死槍擊 案，根據紀錄，兩名男子10日凌晨在靠近密西根大道與舍麥路口的餐館前，突遭人開槍攻擊，一名30歲男子當場死亡，另一名送醫不治。芝九分局12日也公布過去一周華埠共有13宗治安事件，其中偷竊案高達九件，此外，九分局也特別澄清，上述槍擊案並非在華埠紅線捷運 站發生，民眾無須過度恐慌。

芝警局表示，這宗槍擊案地點為67 E. Cermark Rd.的風城烤排與威士忌餐館(Windy City Ribs & Whiskey)，兩名男子中槍前均站在該餐館前的人行道，其中30歲男胸部中槍當場死亡，另一名背部與臉部中彈，雖緊急送往西北醫院，但到院約一小時也宣告不治。

目前警方仍在搜尋槍手，也鼓勵民眾踴躍提供線索。

由於7日該捷運站才有一名非裔男子滿身是血從舍麥路(Cermak Rd.)捷運出口走出，經路人報警後送到西北大學醫院救治，芝加哥警局表示，這名31歲男子頸部中槍、傷勢嚴重，根據受害者陳述，他是在紅線捷運列車上遭槍擊，全案仍在調查中。而10日清晨的兩死槍擊案，又一度誤傳是在芝城華埠紅線捷運站發生，導致社區商家、民眾大為緊張。

芝九分局澄清，兩死槍案離華埠紅線站仍有距離，死者為非裔、西語裔，並未有亞裔涉案或死亡，且日前在紅線捷運的傷者是在列車上遭攻擊，初步研判為單一事件，警局提醒所有乘客保持警覺但不需過度恐慌。

九分局12日也公布過去一周華埠治安事件報告，5日到11日間，華埠發生13宗偷竊、劫車、入室竊盜、毆打等案件，其中偷竊共有9件，高居所有案件類型之首，介於27街到30街間的運河街(Canal St.)占了偷竊案中的四宗，附近居民或行經路人請提高警戒。