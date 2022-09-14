伊州退稅即日起寄發 每戶最高可拿700元

伊利諾州已從12日起寄發退稅支票。(Getty Images)

伊利諾州州長普立茲克表示，州府已經從12日起寄發所得退稅 與房地產稅退稅支票 ，兩張退稅支票最高金額可達700元，如果報稅時使用自動轉帳的州民，退稅將直接匯入銀行帳戶，如使用郵寄支票付稅者，請留意信箱的退稅支票郵件。

普立茲克說，估計有600萬名伊州 納稅人將收到這兩筆退稅，在所得稅退稅方面，個人年收入不到20萬元或家庭年收入低於40萬元的伊州稅民，都將拿到每人50元的退稅，此外，納稅人在2021年必須是伊州居民，只要申報過伊州所得稅表(IL-1040)者都符合資格。

如兩人合併報稅的家庭，則可拿到100元退稅，年收入低於20萬且家中有子女者，最多可拿到三名子女每人100元的退稅，這也意味著包括三子女的五口之家，最高可拿到400元退稅。

房地產稅退稅方面，每個物業可拿到最多300元退稅，符合退稅資格者，必須已經繳交2021年伊州房地產稅，個人業主年收不能超過25萬，夫妻不能超過50萬。

這些退稅資金來自於總額達18.3億的「伊州家庭救助計畫」(Illinois Family Relief Plan)，其中還有停徵1%的超市雜貨銷售稅，暫停徵收每加侖汽油0.39元燃油稅，此外，收入所得退稅(Earned Income Tax Credit，EITC)比率將永久提高到20%。

伊州審計長辦公室表示，如果沒有提交1040稅表者，仍可上網填表申請退稅，有撫養人口者則必須完成2021年的IL-E/EIC表格，表格網址：https://reurl.cc/7p3Rmk。

所得稅與房地產退稅的方式，將以稅民報稅時繳納稅金的方式一樣，如果你是銀行轉帳的話，退稅會直接進帳到銀行帳戶，假使是郵寄支票繳稅者，則會收到支票退稅。

與所得稅退稅一樣，填寫 IL-1040 表的物業主將自動獲得退稅。如果尚未提交的業主，則必須在10月17日之前提交稅表，官方將在審核後發放退稅。

假使還沒有報稅的屋主也不用擔心，只要在10月17日及之前填寫送出IL-1040稅表，還是可以拿到退稅。

整個退稅預計在八周內完成，詳細退稅信息，可查詢伊州稅務廳官網：https://reurl.cc/GEbeO3。