中國計畫取消 華人教授仍被調查

密大國際學會會長高敏(Mary Gallagher，由左至右)、密大華人教授協會會長陳岩、諾貝爾獎得主暨史丹福大學物理學教授朱棣文、密大中國研究中心主任林安之。(密大提供)

「儘管『中國行動計畫』(China Initiative)已經撤銷超過半年，但之前列入名單中的2000多宗案例並沒有因此終止調查，令人心有餘悸」，剛剛主辦一場彰顯華人 教授與研究人員貢獻講座的密西根大學華人教授協會會長陳岩表示，雖然該計畫已取消，但至今陸續仍有華裔 教授被定罪判刑。

她還提到，近期一名密大華裔終身職教授也因類似因素關閉實驗室，最終被迫辭職遠走他國，這股「寒蟬效應」將延續多久？陳岩說，沒有人可以給出答案。

陳岩12日接受本報記者電話採訪，針對華人教授現況發展，做了以上描述。

中國行動計畫川普執政時期的司法部 在2018年提出，旨在打擊中國在美國的經濟間諜活動的一項計畫，其宗旨在於防止中國盜竊美國技術，並保持對中國的優勢，然而，大多數的被調查對象僅僅因為一些文書失誤或較輕的不當行為而被解職，並遭到嚴重的刑事指控。

包括安娜堡、迪爾朋(Dearborn)、佛林特(Flint)等三所密西根大學華裔教授組成的「密大華人教授協會」擁有400多名成員，去年7到8月由林安之、孫篤新兩位華人教授發表的一份調查報告指出，中國行動計畫導致該校近三分之二的華裔研究人員感到不安，還有三分之一的成員考慮避免申請聯邦經費，且將近一半的受訪者因為整個大環境改變而很難集中精力來維持工作高度效率。

陳岩說，距離這份調查報告已經超過一年，「情況是有一點改善，但之前已經立案的調查行動並沒有因此停止」。

「學者因此離開美國，到歐洲、澳洲及其他國家尋找工作機會」，陳岩說，中國行動計畫雖然已經取消，但教授、學者們還是經常聽到身旁或認識的人遭起訴、甚至判刑的消息，例如堪薩斯大學華裔教授陶豐(Feng "Franklin" Tao)，是因為沒有向任職大學披露與中國一所大學的關係，遭司法部起訴刑事罪。今年4月，也就是中國行動計畫取消後約一個月，陪審團判決其四項欺詐與虛假陳述罪成立。

陳岩提到另一例為卡本戴爾南伊利諾大學華裔數學教授肖明慶(Mingqing Xiao)，在去年4月遭美國司法部以兩項「電信詐騙」及一項虛假陳述起訴。檢察官稱，肖明慶在2019年獲得美國國家科學基金會(NSF)經費時，向基金會和他南伊大謊報其與深圳大學和中國研究資助機構的關係。去年秋天，政府又對其增加四項違反稅法的控罪，因為他為支持在中國的一項研究合作，開立了中國銀行賬戶但未向美國當局報告。。

其中欺詐罪名遭法官駁回，但今年5月陪審團判定四項稅務指控罪成，由於此將可能導致最高五年監禁和巨額罰款，肖明慶律師表示將繼續上訴。